VfL legt Winterplan fest – Rückrundenstart Mitte Januar in Aachen

Der VfL Osnabrück hat seinen Winterfahrplan 2025/26 vorgestellt. Nach dem letzten Pflichtspiel des Jahres am 20. Dezember gegen den VfB Stuttgart II verabschiedet sich die Mannschaft in eine kurze Weihnachtspause, ehe die Vorbereitung auf die Rückrunde im neuen Jahr früh beginnt.

Nach individuellen Leistungstests am 2. und 3. Januar bittet Cheftrainer Timo Schultz sein Team am 4. Januar erstmals wieder auf den Trainingsplatz. Anders als in den Vorjahren wird die Vorbereitung komplett in Osnabrück stattfinden. „Für ein Trainingslager bleibt in dieser kurzen Pause kaum Zeit. Wir wollen uns vor Ort bestmöglich auf die Rückrunde vorbereiten“, erklärte Direktor Fußball Joe Enochs.

Das sportliche Highlight der Wintervorbereitung ist das Testspiel gegen den FC Schalke 04 am 10. Januar 2026 im Stadion an der Bremer Brücke. Die Partie gegen den aktuellen Tabellenführer der 2. Bundesliga dient als Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt. Der Ticketverkauf hat bereits begonnen.

Ein weiteres Testspiel ist derzeit in Planung, konkrete Termine oder Gegner stehen jedoch noch nicht fest.