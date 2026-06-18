VfL läutet mit Fanprogramm den Neustart ein

Bereits ab 15 Uhr erwartet die Besucher ein familienfreundliches Rahmenprogramm. VfL-Maskottchen Wölfi steht zunächst für Erinnerungsfotos bereit, ehe verschiedene Mitmachaktionen für Unterhaltung sorgen. Eine Hüpfburg, Fußballdarts, eine Torwand sowie eine Speedcontrol-Anlage bieten vor allem den jüngeren Fans die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Supporters versorgen die Besucher mit Gegrilltem sowie Wasser und Kaffee. Zudem stehen Bierzeltgarnituren zum Verweilen bereit.

Erstes öffentliches Training unter Tobias Strobl Im Mittelpunkt des Nachmittags steht die erste öffentliche Trainingseinheit der neuen Saison. Von 15.30 bis 16.30 Uhr wird Cheftrainer Tobias Strobl seine Mannschaft erstmals auf dem B-Platz trainieren lassen. Für die Fans bietet sich damit die Gelegenheit, einen ersten Eindruck vom neuen Kader und der Arbeitsweise des Trainerteams zu gewinnen. Im Anschluss nehmen sich die Profis Zeit für ihre Anhänger. Von 16.30 bis etwa 17.30 Uhr findet eine Autogrammstunde statt, bei der Unterschriften gesammelt und Erinnerungsfotos gemacht werden können.