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VfL läutet mit Fanprogramm den Neustart ein
Trainingsauftakt am 24. Juni mit öffentlicher Einheit, Autogrammstunde und zahlreichen Mitmachaktionen für die Fans
Der VfL Wolfsburg startet in die Vorbereitung auf die Zweitliga-Saison 2026/2027 – und bindet seine Anhänger direkt zum Auftakt ein. Am Mittwoch, 24. Juni, lädt der Verein zum öffentlichen Trainingsauftakt am VfL-Center ein. Nach dem Bundesliga-Abstieg soll der Neustart gemeinsam mit den Fans gelingen.
Bereits ab 15 Uhr erwartet die Besucher ein familienfreundliches Rahmenprogramm. VfL-Maskottchen Wölfi steht zunächst für Erinnerungsfotos bereit, ehe verschiedene Mitmachaktionen für Unterhaltung sorgen. Eine Hüpfburg, Fußballdarts, eine Torwand sowie eine Speedcontrol-Anlage bieten vor allem den jüngeren Fans die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden.
Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Supporters versorgen die Besucher mit Gegrilltem sowie Wasser und Kaffee. Zudem stehen Bierzeltgarnituren zum Verweilen bereit.
Erstes öffentliches Training unter Tobias Strobl
Im Mittelpunkt des Nachmittags steht die erste öffentliche Trainingseinheit der neuen Saison. Von 15.30 bis 16.30 Uhr wird Cheftrainer Tobias Strobl seine Mannschaft erstmals auf dem B-Platz trainieren lassen. Für die Fans bietet sich damit die Gelegenheit, einen ersten Eindruck vom neuen Kader und der Arbeitsweise des Trainerteams zu gewinnen.
Im Anschluss nehmen sich die Profis Zeit für ihre Anhänger. Von 16.30 bis etwa 17.30 Uhr findet eine Autogrammstunde statt, bei der Unterschriften gesammelt und Erinnerungsfotos gemacht werden können.
Verein bittet um Beachtung der Baustellen
Der VfL weist außerdem darauf hin, dass im Bereich des AOK-Stadions weiterhin Bauarbeiten stattfinden. Aus Sicherheitsgründen dürfen insbesondere Kinder die Sandhügel und abgesperrten Baustellenbereiche nicht betreten. Der Verein bittet alle Besucher, die entsprechenden Hinweise vor Ort zu beachten.
Mit dem öffentlichen Trainingsauftakt möchte der VfL Wolfsburg nach dem Abstieg bewusst ein Zeichen setzen und gemeinsam mit seinen Fans den Start in die neue Zweitliga-Saison gestalten.