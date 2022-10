VfL lässt erneut Punkte liegen!

Mit dem unnötigen Punktverlust in Göggingen vergrößert sich der Rückstand des VfL auf Eschach auf sieben Punkte bei einem Nachholspiel in der Hinterhand. Tragische Figur der Partie war Iggingens Torwart Simeon Honold, der in der 29. Minute eine harmlose Flanke fallen ließ und in der 45. Minute einen Rückpass ins Tor passieren ließ. Durch die beiden Torgeschenke baute der VfL einen Gegner auf, den er im ersten Durchgang nach dem 0:1 durch Felix Leinmüller nach einem gelungenen Spielzug über Benedikt Sachsenmaier und Christopher Knopp gut im Griff hatte. In der 33. und 34. Minute ließ der VfL noch zwei gute Chancen durch Benedikt Sachsenmaier und Patrick Kössl zur erneuten Führung liegen. Nach der Pause entwickelte sich ein Kampfspiel, Göggingen verteidigte die Führung mit allen Mitteln, der VfL drängte auf den Ausgleich, konnte sich aber nur selten klare Torchancen erspielen. Durch einen Eckball von Rodymchenko, den Timo Laber im ersten Nachsetzen an die Latte köpfte und Valentin Sachsenmaier im zweiten Versuch über die Linie stocherte, sicherte sich der VfL in der 88. Minute wenigstens noch einen hoch verdienten Punkt.