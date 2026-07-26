VfL lässt Emden keine Chance

Der VfL Osnabrück hat das erfolgreiche Testspiel-Wochenende perfekt gemacht. Einen Tag nach dem deutlichen 7:0-Erfolg beim SV Vorwärts Nordhorn setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Timo Schultz auch im nicht öffentlichen Test gegen den Regionalligisten BSV Kickers Emden verdient mit 3:0 durch. Vor allem in der ersten Halbzeit präsentierten sich die Lila-Weißen spielbestimmend, aggressiv gegen den Ball und offensiv spielfreudig.
Wie angekündigt setzte Schultz auf jene Spieler, die am Vorabend in Nordhorn nicht zum Einsatz gekommen waren. Dennoch zeigte der VfL von Beginn an eine hohe Intensität und setzte die Gäste aus Ostfriesland früh unter Druck.
Bereits in der Anfangsphase musste Emdens Torhüter Luca Petzold mehrfach eingreifen. Nach Möglichkeiten von Robin Meißner und Bryan Henning war der Schlussmann zunächst noch zur Stelle, ehe die Osnabrücker ihre Überlegenheit auch auf die Anzeigetafel brachten. Über Jonathan Wensing und Henning landete der Ball bei Meißner, der Petzold mit einem sehenswerten Heber keine Chance ließ und zur verdienten Führung traf.
Auch Kickers Emden setzte offensiv Akzente. Nach einer Ecke kam Semin Kojic per Kopf zur besten Gelegenheit der Gäste, doch VfL-Keeper Jonas Krumrey reagierte stark. Statt eines möglichen Ausgleichs folgte im direkten Gegenzug die nächste kalte Dusche für die Ostfriesen: Nach einer schnellen Umschaltaktion verwertete Patrick Kammerbauer eine Hereingabe von Henning zum 2:0.
Nur wenige Sekunden nach Wiederbeginn setzte der VfL direkt den nächsten Wirkungstreffer. Ismail Badjie behauptete den Ball im Strafraum, Bryan Henning reagierte am schnellsten und schloss mit einem sehenswerten Schuss ins obere Eck zum 3:0 ab.
Der Mittelfeldspieler gehörte damit zu den auffälligsten Akteuren der Partie. Neben seinem Treffer bereitete er die ersten beiden Tore vor und war immer wieder Ausgangspunkt gefährlicher Angriffe.
In der Folge kontrollierte der Zweitliga-Aufsteiger das Spielgeschehen weitgehend. Robin Meißner verpasste einen weiteren Treffer mehrfach nur knapp, während die Gäste aus Emden zwar kompakter verteidigten, offensiv jedoch kaum noch gefährlich wurden. Eine der wenigen aussichtsreichen Umschaltsituationen bereinigte Robin Fabinski mit einer starken Defensivaktion.
Auch Emdens Trainer Björn Lindemann zog trotz der Niederlage positive Erkenntnisse aus dem letzten Test vor dem Pflichtspielstart. „Die Jungs haben heute gemerkt, was es heißt, unter richtig Druck und mit wenig Luft zu agieren“, erklärte der Kickers-Coach nach der Partie auf der Homepage des Vereins. Besonders das Tempo und die Passqualität des VfL hätten seine Mannschaft vor Herausforderungen gestellt.
Nach einer schwierigen ersten Halbzeit zeigte sich Lindemann mit dem Auftritt nach dem Seitenwechsel zufriedener. Seine Mannschaft habe kompakter verteidigt und den Ball einfacher nach vorne gespielt. Gleichzeitig erkannte er weiteres Entwicklungspotenzial: „Wir müssen daran arbeiten, die Abschlüsse früher zu suchen.“
Für den VfL war der Geheimtest ein weiterer Schritt in Richtung Saisonstart. Nach zwei Siegen innerhalb von 24 Stunden und insgesamt zehn erzielten Treffern geht die Mannschaft mit viel Selbstvertrauen in die letzte Vorbereitungswoche.
Der finale Härtetest wartet bereits am kommenden Samstag. Dann empfängt der VfL Osnabrück im Rahmen der Saisoneröffnung Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn an der Bremer Brücke. Dort dürfte Timo Schultz erstmals jene Formation auf den Platz schicken, die zwei Wochen später auch zum Zweitliga-Auftakt in Heidenheim gefragt sein könnte.