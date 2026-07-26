VfL lässt Emden keine Chance Die Osnabrücker gewinnen den Geheimtest gegen den Regionalligisten mit 3:0 von red · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Detlev Drobeck

Der VfL Osnabrück hat das erfolgreiche Testspiel-Wochenende perfekt gemacht. Einen Tag nach dem deutlichen 7:0-Erfolg beim SV Vorwärts Nordhorn setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Timo Schultz auch im nicht öffentlichen Test gegen den Regionalligisten BSV Kickers Emden verdient mit 3:0 durch. Vor allem in der ersten Halbzeit präsentierten sich die Lila-Weißen spielbestimmend, aggressiv gegen den Ball und offensiv spielfreudig.

Wie angekündigt setzte Schultz auf jene Spieler, die am Vorabend in Nordhorn nicht zum Einsatz gekommen waren. Dennoch zeigte der VfL von Beginn an eine hohe Intensität und setzte die Gäste aus Ostfriesland früh unter Druck. Bereits in der Anfangsphase musste Emdens Torhüter Luca Petzold mehrfach eingreifen. Nach Möglichkeiten von Robin Meißner und Bryan Henning war der Schlussmann zunächst noch zur Stelle, ehe die Osnabrücker ihre Überlegenheit auch auf die Anzeigetafel brachten. Über Jonathan Wensing und Henning landete der Ball bei Meißner, der Petzold mit einem sehenswerten Heber keine Chance ließ und zur verdienten Führung traf.

Auch Kickers Emden setzte offensiv Akzente. Nach einer Ecke kam Semin Kojic per Kopf zur besten Gelegenheit der Gäste, doch VfL-Keeper Jonas Krumrey reagierte stark. Statt eines möglichen Ausgleichs folgte im direkten Gegenzug die nächste kalte Dusche für die Ostfriesen: Nach einer schnellen Umschaltaktion verwertete Patrick Kammerbauer eine Hereingabe von Henning zum 2:0. Henning krönt starken Auftritt Nur wenige Sekunden nach Wiederbeginn setzte der VfL direkt den nächsten Wirkungstreffer. Ismail Badjie behauptete den Ball im Strafraum, Bryan Henning reagierte am schnellsten und schloss mit einem sehenswerten Schuss ins obere Eck zum 3:0 ab.