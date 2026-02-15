VFL Kloster Oesede und SC Melle 03 II überzeugten Testspielsieg für Kreis- und Bezirksligisten von Michael Eggert · Heute, 13:43 Uhr · 0 Leser

SC Melle II besiegt den SV Hellern im Testspiel – Foto: Malte Wöhrmann

Nach der langen Winterpause und viele Testspielausfällen aufgrund der widrigen Witterungsverhältnisse rollte der Ball am Samstag endlich wieder. In den Vergleichen zwischen Kreis- und Bezirksliga-Teams beeindruckten der Kreisligist VFL Kloster Oesede mit einem Überraschungserfolg in Unterzahl gegen den Bezirksligisten SV Bad Laer und der Bezirksligist SC Melle 03 II mit einem 5:1-Erfolg nach langem Anlauf gegen SV Hellern.

VFL Kloster Oesede - SV Bad Laer Eine gute Frühform zeigte das von Nico Fehlhauer trainierte Kreisliga-Team des VFL Kloster Oesede. Durch einen Doppelpack von Moritz Koch und einem Treffer von Philipp Sieker bei einem Gegentor durch Johann Pörtner - zum zwischenzeitlichen Ausglich - gewann der Kreisligist sein Testspiel gegen den Bezirksligisten SV Bad Laer mit 3:1 Toren. Getrübt wurde die Freude des Gastgebers über die gute spielerische Leistung durch eine rote Karte für Dennis Stoffels.

SC Melle 03 II - SV Hellern Nach seinem 4:2-Erfolg gegen den VFL Kloster Oesede vor einer Woche setzte der SC Melle 03 II seine Testspielserie gegen Kreisligisten fort und gewann gegen den SV Hellern am Ende - sicher mindestens ein Tor zu hoch - mit 5:1 Toren. Die frühe Führung der Gäste durch Marco Spindler konnte Jan Reinken nach einer halben Stunde Spielzeit zum 1:1 ausgleichen. Nach einer Stunde Spielzeit wechselten die Gäste gleich siebenmal. Danach übernahm der SC Melle 03 II eindeutig das Spielgeschehen und feierte am Ende einen deutlichen Testspielsieg. SV Hellern bejubelt die frühe Führung durch Marco Spindler – Foto: Malte Wöhrmann