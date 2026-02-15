Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
VFL Kloster Oesede und SC Melle 03 II überzeugten
Testspielsieg für Kreis- und Bezirksligisten
von Michael Eggert · Heute, 13:43 Uhr · 0 Leser
SC Melle II besiegt den SV Hellern im Testspiel – Foto: Malte Wöhrmann
Nach der langen Winterpause und viele Testspielausfällen aufgrund der widrigen Witterungsverhältnisse rollte der Ball am Samstag endlich wieder.
In den Vergleichen zwischen Kreis- und Bezirksliga-Teams beeindruckten der Kreisligist VFL Kloster Oesede mit einem Überraschungserfolg in Unterzahl gegen den Bezirksligisten SV Bad Laer und der Bezirksligist SC Melle 03 II mit einem 5:1-Erfolg nach langem Anlauf gegen SV Hellern.
VFL Kloster Oesede - SV Bad Laer
Eine gute Frühform zeigte das von Nico Fehlhauer trainierte Kreisliga-Team des VFL Kloster Oesede. Durch einen Doppelpack von Moritz Koch und einem Treffer von Philipp Sieker bei einem Gegentor durch Johann Pörtner - zum zwischenzeitlichen Ausglich - gewann der Kreisligist sein Testspiel gegen den Bezirksligisten SV Bad Laer mit 3:1 Toren. Getrübt wurde die Freude des Gastgebers über die gute spielerische Leistung durch eine rote Karte für Dennis Stoffels.
SC Melle 03 II - SV Hellern
Nach seinem 4:2-Erfolg gegen den VFL Kloster Oesede vor einer Woche setzte der SC Melle 03 II seine Testspielserie gegen Kreisligisten fort und gewann gegen den SV Hellern am Ende - sicher mindestens ein Tor zu hoch - mit 5:1 Toren. Die frühe Führung der Gäste durch Marco Spindler konnte Jan Reinken nach einer halben Stunde Spielzeit zum 1:1 ausgleichen. Nach einer Stunde Spielzeit wechselten die Gäste gleich siebenmal. Danach übernahm der SC Melle 03 II eindeutig das Spielgeschehen und feierte am Ende einen deutlichen Testspielsieg.
SV Hellern bejubelt die frühe Führung durch Marco Spindler – Foto: Malte Wöhrmann
"Wir haben 55 Minuten ein gutes Spiel gezeigt und haben dann nach dem Blockwechsel zum Testen den Faden verloren. Grundsätzlich bin ich mit dem Spiel nicht unzufrieden,“ sagte uns Trainer Felix Zimmermann (SV Hellern) nach dem Spiel