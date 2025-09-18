VfL Kloster Oesede springt auf Platz zwei

Der VfL Kloster Oesede legte durch Tore von Moritz Koch und Laurin Hülsmann eine 2:0-Pausenführung vor. Eine höhere Führung wäre möglich gewesen. Dem OSC gelang kurz nach Wiederanpfiff durch Paul Katebini der Anschlußtreffer. Das gab dem Team von Coach Derek Cooper kurzzeitig ein wenig Aufschwung, aber der Gastgeber kontrollierte weiterhin das Spielgeschehen und gewann am Ende verdient.

"Wir kommen in den ersten 45 Minuten überhaupt nicht ins Spiel und liegen vollkommen zu Recht hinten. Mit dem 0:2 waren wir sogar noch ganz gut bedient. Kloster war in allen Bereichen die bessere Truppe und bei uns hat einfach alles gefehlt und auch die einfachsten Sachen haben nicht geklappt. In Halbzeit zwei sind wir dann bessere reingekommen, auch wenn die ganz großen Torchancen gefehlt haben waren wir zumindest in den Zweikämpfen griffiger und haben gut dagegengehalten. Haben die ein oder andere gute Aktion gehabt und Kloster nicht mehr so ins Spiel kommen lassen wie noch in Halbzeit eins. Die zweiten 45 Minuten machen Mut darauf bauen wir auf. Glückwunsch an Kloster zum vollkommen verdienten Sieg,“ lautet das Statement von OSC-Coach Derek Cooper.

Wie gehts weiter?

Am Mittwoch 24.09.2025 um 19.30 Uhr erwartet der VfL Kloster Oesede an der Waldbühne in Kloster Oesede im Verfolgungsduell den bisher in acht Spielen achtmal siegreichen Spitzenreiter TUS Hilter. Den Termin sollten sich die Fans des Kreisliga-Fußballs unbedingt vormerken. Einen Tag zuvor am 23.09.2025 um 19.30 Uhr erwartet der OSC im Kellerduell den VFR Voxtrup II. Beide Spiele werden im Fupa-Liveticker übertragen.