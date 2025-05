VFL Kloster Oesede spielt beim SuS Buer

Am Pfingstsamstag spielt der VFL Kloster Oesede im Finale um den Krombacher Kreispokal gegen den 1. FCR 09 Bramsche. Bis dahin will die Mannschaft ihre Erfolgsserie von sechs Siegen aus den letzten sieben Spielen ausbauen und ihren guten Rhythmus bis halten.

Am Mittwochabend um 19.30 Uhr - Fupa Liveticker - tritt der Pokalfinalist und Teilnehmer am Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga zum Meisterschaftsspiel beim SuS Buer an. Der Gastgeber kann nach dem gesicherten Klassenerhalt frei aufspielen. Die Wirtz-Truppe will ihre Erfolgsserie fortsetzen.