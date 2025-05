VFL Kloster Oesede sichert sich Relegationsspiel

Der erste Teilnehmer am Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga steht fest.

Der VFL Kloster Oesede hat sich den zweiten Tabellenplatz der Kreisliga und damit die Teilnahme am Relegationsspiels gesichert, dass am 11. Juni 2025 auf der Sportanlage des SC Lüstringen am Königsfeld - Osnabrück, Hasewinkel 1 stattfindet.

Mit einem überzeugenden 7:1-Sieg gegen die Spvg Niedermark, dem direkten Konkurrenten um den zweiten Tabellenplatz - lies das Wirtz-Team nie Zweifel am Erfolg aufkommen. Bereits zur Pause beim Stand von 3:0 war das Spiel entschieden.