VfL Kloster Oesede sichert sich Relegationsplatz 2:1-Sieg in Wellingholzhausen beschert Vizemeisterschaft – Entscheidungsspiel gegen BW Hollage II von Michael Eggert · Heute, 18:29 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Martin Lührmann

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Der VfL Kloster Oesede hat sich am letzten Spieltag der Kreisliga Osnabrück mit einem 2:1 (1:0)-Auswärtssieg beim TV Wellingholzhausen den zweiten Tabellenplatz gesichert. Die Mannschaft beendete die Saison mit einem Punkt Vorsprung vor dem SV Hellern und qualifizierte sich damit für das Relegationsspiel um einen zusätzlichen Aufstiegsplatz in die Bezirksliga.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase gingen die Gäste in der 30. Minute in Führung. Niels Miebach verwertete eine Vorarbeit von Moritz Koch zum 1:0 für den VfL Kloster Oesede. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der TV Wellingholzhausen den Druck und kam nach einer Stunde Spielzeit zum verdienten Ausgleich. Till Gröne traf zum 1:1 und brachte die Gastgeber zurück ins Spiel. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Henry Mathews erzielte wenig später den erneuten Führungstreffer zum 2:1-Endstand.

Henry Mathews erzielte den Siegtreffer für Kloster Oesede – Foto: Fupa

Während es für den TV Wellingholzhausen tabellarisch um nichts mehr ging, benötigte der VfL Kloster Oesede die drei Punkte, um den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen. Entsprechend engagiert verlief die Partie bis in die Schlussphase. „Für uns ging es im letzten Spiel um nichts mehr, während unser Gegner noch um wichtige Punkte kämpfte. Unser Ziel war es dennoch, den Gegner noch einmal zu ärgern, auch wenn wir aufgrund eines sehr ersatzgeschwächten Kaders auf Spieler aus der jüngeren A-Jugend sowie aus verschiedenen Herrenmannschaften zurückgreifen mussten. Trotz der 2:1-Niederlage, die am Ende noch einmal sehr knapp wurde, hat das Team ein starkes Spiel gezeigt und ich bin stolz darauf, wie die Mannschaft die Saison abgeschlossen hat“, sagte Wellingholzhausens Trainer Florian Vornholt.