Nico Fehlhauer und Kai Schönhoff verlängern beim VfL Kloster Oesede – Foto: Justin Gervelmeyer

VfL Kloster Oesede setzt auf Kontinuität: Trainerteam bleibt an Bord Verlinkte Inhalte 1. KK OS-Süd (D) Kl. Oesede

Der VfL Kloster Oesede freut sich sehr, bekannt geben zu können, dass die beiden Trainer der 1. Herrenmannschaft, Nico Fehlhauer und Kai Schönhoff, ihre Zusage für die Saison 2026/2027 gegeben haben. Der Verein stellt damit frühzeitig die Weichen für die kommende Saison und setzt ein klares Zeichen der Kontinuität und des Vertrauens. Die sportliche Entwicklung der Mannschaft sowie die Zusammenarbeit mit dem Trainerduo verlaufen äußert positiv, sodass die Verantwortlichen des VfL Kloster Oesede mit großer Zufriedenheit auf die bisherige Saison blicken.

„Ihre Fachkompetenz, Engagement und Leidenschaft für den Fußball passen perfekt zur Vereinsphilosophie des VfL Kloster Oesede“ erklärt Thorsten Gartmann, 2. Vorsitzender des VfL Kloster Oesede. Die Entscheidung, so alle Beteiligten, fiel einstimmig – und leicht. „Wir blicken optimistisch in die Zukunft und freuen uns darauf ,den erfolgreich eingeschlagenen Weg gemeinsam mit Nico und Kai weiter zu gehen.“ so Gartmann. Gemeinsam möchte man die positive Entwicklung fortsetzen und die kommenden Aufgaben mit Ambitionen und Teamgeist angehen. Sportlich kann die 1. Herren auf eine erfolgreiche Hinrunde zurückschauen: