VFL Kloster Oesede mit guten Chancen auf die Relegation

Im Kampf um den zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga Osnabrück -Staffel B - , der zum Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga berechtigt, hat der VFL Kloster Oesede drei Spieltage vor Ende der Saison vier Punkte Vorsprung vor der Drittplatzierten Spvg Niedermark.

Beide Mannschaften gewannen am Wochenende ihre Spiele. Der VFL Kloster Oesede siegte beim SV Hellern nach frühen Rückstand am Ende verdient mit 2:1-Toren. Die Spvg Niedermark gewann durch einen Last-Minute Treffer von Doppeltorschütze Philipp Otto bei BW Schinkel mit 2:1 und besitzt weiterhin Chancen auf den zweiten Tabellenplatz. Der TUS Glane unterlag auch durch einen späten Gegentreffer von Doppeltorschütze Dominik Witte gegen RW Sutthausen und verspielte durch diese Niederlage seine letzte Chance auf die Relegation. Am kommenden Sonntag findet das Direktduelle zwischen dem VFL Kloster Oesede und der Spvg Niedermark statt. Die Gäste müssen siegen, um eine Chance auf die Relegation zu wahren.

"Heute im Gegensatz zum letzten Spiel gegen Glane wieder eine bessere Leistung unsererseits. Wir gehen zwar früh in Rückstand, weil wir zwei Möglichkeiten nicht nutzen, die Aktion zu klären, aber lassen uns davon nicht umwerfen. Erzielen noch vor der Halbzeit den wichtigen Ausgleich und haben auch in der zweiten Halbzeit die besseren Möglichkeiten und nutzen davon eine zum Führungstreffer. Bei kräftezerenden Temperaturen überstehen wir dann auch die fünf Minuten Schlussoffensive von Hellern ohne größere Probleme," meinte Bernhard Leuschner (VFL Kloster Oesede).

TUS Glane - RW Sutthausen 1:2 (1:1)

"Insgesamt geht der Sieg für uns in Ordnung. Es war ein intensives Spiel, mit leichten spielerischen Vorteilen für uns," sagte uns Jonas Vierhaus (RW Sutthausen).

"Bereits nach 7 Minuten steht es 1:1. Beide Mannschaften nutzen ihre jeweils ersten Torchancen. Im Verlauf der ersten Hälfte ist das Spiel recht ausgeglichen. Die Torabschlüsse von Sutthausen mit zwei Aluminiumtreffern sind aber gefährlicher. In der zweiten Halbzeit sind wir optisch überlegen. In der 72. Minute setzen wir dann einen Strafstoß an die Latte. Wir versuchen gegen nachlassende Sutthauser den Siegtreffer zu erzielen. Leider kann Sutthausen dann in der 90. Minute per Abstauber das 1:2 erzielen. Insgesamt haben wir in vielen Situation zu unsauber gespielt und waren zu selten den entscheidenden Schritt schneller als der Gegner. Aufgrund des Spielverlaufs eine ärgerliche Niederlage," sagte uns Trainer Frank Rethmann (TuS Glane).

BW Schinkel - Spvg Niedermark 1:2 (0:1)

"Wir hatten heute wieder einmal ein personelles Problem. Acht Jungs aus der 3ten und 4ten Mannschaft mussten aushelfen. Aber die haben alle samt einen überragenden Job gemacht. Natürlich war der Sieg von Niedermark verdient, jedoch hätte ich meinen Jungs ein Unentschieden gewünscht für ihren starken Einsatz.

Glückwunsch an Niedermark," lautet das Fazit von Christopher Beßmann (BW Schinkel).