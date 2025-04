VFL Kloster Oesede erfüllt Pflichtaufgabe

In einen einseitigen führte die Wirtz-Truppe bereits zur Pause mit 3:1-Toren. Julian Bublitz und Fynn Dorenkämper trafen doppelt. Im Kampf um den zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga Staffel B - der zum Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga berechtigt - hat die Wirtz-Truppe aktuell sechs Punkte Vorsprung vor den direkten Konkurrenten.