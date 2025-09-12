VfL Kirchheim trumpft beim TSV Weilheim auf

Die Bezirksliga Neckar/Fils eröffnete heute ihren 4. Spieltag mit einem Derby. Im Duell zwischen dem TSV Weilheim/Teck und dem VfL Kirchheim/Teck setzten sich die Gäste am Ende klar mit 3:0 durch.

Geislingen II hat bislang noch keinen Punkt geholt und steht am Tabellenende. Türkspor dagegen liegt auf Platz zehn, hat aber erst einen Sieg in drei Spielen geholt. Die Gäste reisen als Favorit an, doch Geislingen II wird versuchen, die Heimpremiere mit einem ersten Erfolg zu feiern.

Denkendorf ist als Aufsteiger bisher stark unterwegs und rangiert auf Platz fünf. Nach zwei Siegen und einer Niederlage steht das Auswärtsspiel beim Mitaufsteiger Esslingen auf dem Programm. Esslingen steht auf Platz zwölf, hat bisher einen Sieg geholt und ist noch nicht richtig in Fahrt gekommen. Denkendorf will seine Serie fortsetzen, während Esslingen den Vorsprung auf die hinteren Plätze vergrößern will.

Donzdorf grüßt von Platz zwei, ungeschlagen nach drei Spielen und mit einem Torverhältnis von 14:2. Oberboihingen hingegen hat drei Punkte aus drei Partien gesammelt und steht auf Platz elf. Die Rollen sind klar verteilt, doch Oberboihingen wird alles daransetzen, den Favoriten zu ärgern. Donzdorf muss seine Dominanz bestätigen, um den direkten Konkurrenten Heiningen weiter unter Druck zu setzen.

Die erste Halbzeit blieb torlos. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild: In der 52. Minute brachte Meksud Čolić den VfL Kirchheim/Teck in Führung und eröffnete damit die entscheidende Phase. Nur sieben Minuten später erhöhte Nico Crisigiovanni in der 59. Minute auf 2:0. Damit war der Widerstand der Gastgeber gebrochen. In der Nachspielzeit setzte Luca Keck mit seinem Treffer den Schlusspunkt zum 3:0-Endstand.

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr FV Vorwärts Faurndau Faurndau TSV Berkheim TSV Berkheim 15:30 PUSH

Faurndau steht nach einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage auf Platz neun. Das Team will im Heimspiel gegen Berkheim, das noch ohne Punkt dasteht, nachlegen. Berkheim wartet weiterhin auf den ersten Treffer der Saison und muss die Partie als Chance sehen, die Negativserie zu durchbrechen. Für Faurndau gilt es, die eigene Form zu bestätigen und die oberen Tabellenplätze ins Visier zu nehmen. ---

Heiningen ist der aktuelle Tabellenführer, ungeschlagen nach drei Spielen und mit siebzehn erzielten Toren das derzeit gefährlichste Team der Liga. Plochingen dagegen hat noch keinen Punkt auf dem Konto und steht auf Platz vierzehn. Für Heiningen geht es darum, die Spitze zu behaupten und die beeindruckende Torbilanz weiter auszubauen. Plochingen muss eine starke Leistung zeigen, will es dem Favoriten nicht zu leicht machen und endlich den ersten Dreier feiern.

