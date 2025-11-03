VfL Kirchheim jubelt spät, RSK Esslingen dreht auf, FC Heiningen patzt

Der VfL Kirchheim feierte mit einem 4:2 gegen den TSV Denkendorf den sechsten Saisonsieg und bot den 120 Zuschauern beste Unterhaltung. Argjend Shalaj war dabei der überragende Mann des Spiels: Mit Treffern in der 54., 76. und 78. Minute erzielte er einen lupenreinen Hattrick. Dazwischen vergab Nico Riccio für Denkendorf in der 56. Minute einen Foulelfmeter – Kirchheims Torwart Nico Nagel parierte stark. Denkendorf blieb dran: Sefa Ipek (77.) und Lulzim Zhegrova (83.) verkürzten jeweils, ehe Ferdi Er in der Nachspielzeit (90.+3) den Heimsieg perfekt machte. ---

Der SV Ebersbach untermauerte seine Ambitionen mit einem 3:1-Auswärtserfolg in Frickenhausen. Zunächst brachte Darius Stehling (20.) die Gastgeber in Führung, doch Lars Grünenwald glich nur zwölf Minuten später (32.) aus. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Ebersbach abgezockt: Jozef Kqiraj verwandelte in der 72. Minute einen Foulelfmeter zur Führung, ehe Fabian Franke in der Nachspielzeit (90.+4) den Endstand markierte. Für Frickenhausen kam es noch bitterer – Robin Feuchter sah in der Schlussminute Gelb-Rot. ---

In Salach drehte Aufsteiger TSV RSK Esslingen mächtig auf und gewann mit 4:1. Früh traf Tilman Weißenborn (6.) zur Führung, doch Rudi Prontkelevic (45.+1) sorgte für den Ausgleich. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte stellte Maurice Regber (45.+3) die Gäste-Führung wieder her. Nach dem Platzverweis gegen Johannes Traub (60.) spielte Esslingen in Unterzahl, blieb aber effektiv: Niklas Hannak erhöhte in der 69. und 76. Minute mit einem Doppelpack auf 4:1 – ein starker Auswärtsauftritt. ---

Im Kellerduell teilten sich Geislingen II und Jesingen beim 1:1 die Punkte. Antonio Carfagna brachte Jesingen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) in Führung. Jaden Heller (69.) erzielte den Ausgleich für die Gastgeber, die damit ihren ersten Punktgewinn der Saison feierten. Trotz des Remis bleibt Geislingen am Tabellenende, während Jesingen weiter um den Anschluss kämpft. ---

Aufsteiger Faurndau bleibt weiter ein Phänomen. Mit 3:0 besiegte die Mannschaft den FV Plochingen und festigte Rang drei. Alessio Oceano traf in der 25. und 49. Minute doppelt, Niklas Roth (83.) setzte den Schlusspunkt. Faurndau überzeugte mit Offensivdruck und Stabilität, während Plochingen erneut ohne Punkte blieb. ---

Ein kampfbetontes Spitzenspiel entschied der TSV Weilheim knapp mit 1:0 für sich. Finn Schubarth erzielte in der 49. Minute das Tor des Tages. Nach zwei Gelb-Roten Karten – Mike Tausch (Weilheim) und Ferhat Fatih Hamamci (Donzdorf) mussten beide in der 76. Minute vom Platz – wurde es hitzig. Donzdorf drängte auf den Ausgleich, doch Weilheim verteidigte leidenschaftlich. ---

In einem offenen Spiel trennten sich Berkheim und Oberboihingen 2:2. Alexandros Dallas (51.) und Sebastian Franken (58.) brachten Berkheim in Führung, doch die Gäste kämpften sich zurück: Marvin Schweizer (64.) und Philipp Röseke (90.+2) trafen spät zum Ausgleich. Berkheim steht auf Rang 15, während Oberboihingen zumindest einen Zähler mitnimmt. ---

Der Tabellenführer 1. FC Heiningen ließ beim 1:1 in Nürtingen Punkte liegen. Arda Şenel brachte Türkspor in der 25. Minute in Führung, Bent Hofele glich nur neun Minuten später (34.) aus. In einem umkämpften Spiel vergaben beide Seiten Chancen auf den Sieg, doch das Remis hilft vor allem Donzdorf, das punktgleich ist.

