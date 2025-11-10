VfL Kirchheim - 1.FC Donzdorf II 0:5

Die Frauen des FCD zeigten von Beginn an eine dominante Vorstellung. Sie starteten hellwach in die Begegnung und setzten die Gegnerinnen sofort unter Druck. In der 18. Minute belohnte sich das Team erstmals: Nach einer präzisen Flanke von Lea köpfte Latifa den Ball unhaltbar zur 1:0-Führung ins Netz. Nur fünf Minuten später erhöhte Oda nach einem starken Alleingang auf 2:0. Der FCD blieb weiter am Drücker und ließen den Kirchheimerinnen kaum Luft zum Atmen. In der 34. Minute traf Jana mit einem platzierten Schuss zum 3:0, ehe Marlene in der 37. Minute mit einem schönen Zuspiel Loreley in Szene setzte, deren Abschluss zum 4:0 im Tor landete. Kurz darauf (38.) scheiterte Latifa noch einmal per Kopf. Der VfL kam in der ersten Halbzeit nur zu wenigen, meist harmlosen Abschlüssen.



Nach dem Seitenwechsel blieben unsere Frauen spielbestimmend. Bereits in der 46. Minute prüfte Oda die gegnerische Torhüterin, kurz darauf parierte diese auch einen Schuss von Loreley. Nach einem Eckball von Oda in der 50. Minute erhöhte Katja in der 55. Minute mit einem Distanzschuss aus rund 40 Metern spektakulär auf 5:0. Lea (65.) und Lucy (72.) hatten weitere Chancen. In der Schlussphase hatten Alissa und Oda noch gute Möglichkeiten, das Ergebnis auszubauen, doch Kirchheim stemmte sich mit allen Mitteln gegen einen weiteren Gegentreffer.

Da auch unsere Abwehr heute nichts anbrennen ließ, blieb es am Ende bei diesem 5:0 - ein überzeugender Sieg für unsere Zweite nach einer starken Teamleistung.



