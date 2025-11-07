VfL-Kicker flattern ins Viertelfinale

Wie ein Schwarm partywütiger Kanarienvögel am Strand von El Arenal waren die VfL-Kicker aus den Katakomben geflattert gekommen und hatten mit einem verdienten 3:1-Erfolg den Hausherren ein neongelbes Kuckucksei ins Nest gelegt und zugleich aus dem traditionsreichen Pokalwettbewerb gekegelt.

In der 28. Minute packte Kirchheims Distanzschuss-Virtuose Stefano Magno seine Violine aus, aber sein mit viel Effet getretener Kunstschuss von der rechten Strafraumkante aus fidelte über das Gehäuse der Platzherren. Nur fünf Minuten später hatte VfL-Kicker Luca Keck den Ausgleichstreffer für die Teckstädter auf dem Fuß, aber sein scharf getretener Freistoß aus 20 Metern und halbrechter Position flog um Haaresbreite am langen Pfosten vorbei (33.). Mit einer punktgenauen Hereingabe von rechts in die Box der Gastgeber bediente VfL-Kicker Andreas Kuchinke nur 120 Sekunden nach Wiederbeginn seinen im Zentrum lauernden und unsträflich ungedeckten Mitspieler Luis Ackermann, der das Leder jedoch aus acht Metern am linken Pfosten vorbeijagte (47.).

Für das erste Highlight eines rassigen Pokalkrachers sorgten die Hausherren nach nur neun Minuten: Mit einer scharfen Flanke von links in den Sechzehner der Teckstädter bediente Salachs Goalgetter Rudi Prontkelevic seinen am langen Pfosten positionierten Teamkameraden Wladimir Bugrowski, der die Murmel jedoch aus sechs Metern über den Querbalken jagte. Mit einer perfekt getimten vertikalen Spieleröffnung aus der eigenen Hälfte heraus schickte TSG-Kicker Lukas Burkhardtsmaier nur fünf Zeigerumdrehungen später seinen Mannschaftskollegen und Salachs Tornado Prontkelevic auf Reisen. Der ließ im zentralen Mittelfeld die Funken sprühen, fegte durch das Zentrum wie einst der Blaue Enzian über das deutsche Schienennetz und hämmerte die Kugel aus 18 Metern unhaltbar für VfL-Keeper Nico Nagel in die Maschen (1:0/14.).

In der 57. Minute hatte TSG-Kicker Albian Fetaj den zweiten Treffer des Tages auf dem Schlappen, aber seine Wuchtbrumme aus zwölf Metern und halbrechter Position wurde von Kirchheims Security-Mitarbeiter Kuchinke geblockt und aus der Gefahrenzone befördert. Nur 180 Sekunden später packte VfL-Kicker Dorian Zylfijaj die Wumme aus und feuerte die Kugel aus 18 Metern und halblinker Position ins lange Eck (1:1/60.). Mit einer scharf getretenen Hereingabe von rechts in den Strafraum der Tobel-Kicker bediente Zylfijaj nur vier Minuten später seinen im Zentrum positionierten Teamkollegen und Kirchheims Goalgetter Argjend Shalaj, der das Leder mit einem Kopfball aus sechs Metern ins Gehäuse stemmte und damit die Partie zu Gunsten der Teckstädter (2:1/64.) drehte.

In der 68. Minute packte Salachs Routinier und Schlitzohr Umut Sat seinen Zauberkasten aus, aber sein spitzbübischer Kunstschuss aus 30 Metern und halblinker Position wurde von Kirchheims Schlussmann Nagel mit einer Monsterparade entschärft. In der 74. Minute feuerte TSG-Kicker Fetaj aus 18 Metern und halblinker Position, aber sein Geschoss zischte mit Lichtgeschwindigkeit über das Gebälk und verglühte wie eine Sternschnuppe am Nachthimmel. In der 80. Minute zündete VfL-Kicker Viktor Ribeiro im rechten Mittelfeld den Turbo, bretterte über die rechte Außenbahn wie ein tiefergelegter Rasentruck mit Kerosin im Tank, zog in die Box, vernaschte den blau-weißen Defensivverbund wie der kleine Nils seine Gummibärchen, aber seine Fackel aus zwölf Metern und halbrechter Position zwitscherte am zweiten Pfosten vorbei.

Nur 180 Sekunden später packte Kirchheims Wirbelwind Ribeiro das Überbrückungskabel aus, aber seine Rakete aus 14 Metern und halblinker Position elektrisierte nur das Aluminium (83.). In der vierten Minute der Nachspielzeit ließ Kirchheims Flügelflitzer Ribeiro im rechten Mittelfeld die Funken sprühen, fegte über den rechten Außenflügel wie ein Tornado durch den Mittleren Westen der USA und bediente mit einer perfekt getimten Flanke in den Sechzehner der Hausherren seinen im Zentrum heraneilenden Mannschaftskameraden Fotios Adeneler, der das Spielgerät humorlos aus acht Metern in die Maschen pfefferte und damit den 3:1-Endstand (90.+4) aus Gästesicht herstellte.