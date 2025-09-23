VfL Kemminghausen: Spieler mit Bezirksliga-Format gesucht

Der frühere Dortmunder Landesligist steht erstmals nach zwölf Jahren wieder vor dem Absturz in die Kreisliga A. Der Komplettumbruch im Sommer ist schiefgegangen, in aktueller Besetzung ist der VfL Kemminghausen nicht Bezirksliga-tauglich. Jürgen Peter hatte sich dem Trainerjob angenommen und kümmert sich auch um die Kaderzusammenstellung. Hier möchte der 38-Jährige nichts unversucht lassen und schaltet nun auch über FuPa Westfalen einen Aufruf.

Vereinslose Akteure rund um Dortmund sind dazu aufgerufen, sich beim VfL Kemminghausen vorzustellen. "Wir suchen Spieler mit Format und Erfahrung, insbesondere im Sturm und in der Innenverteidigung. Aber jeder kann sich melden", so Peter. Der Zug Richtung Klassenerhalt ist längst nicht abgefahren. Noch beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer nur fünf Punkte.

Interessierte Spieler können sich bei Peter unter folgender Nummer melden: 0178/5899160.