VfL Kaufering glückt die Revanche – „Richtig gut gelaufen“ Aufsteiger-Duell gegen Hollenbach

Das Aufsteiger-Duell TSV Hollenbach gegen den VfL Kaufering – da war doch was. Richtig: Im Hinspiel am 20. Juli kassierte der VfL in Hollenbach ein 1:2-Niederlage.

Kaufering – Neben dem 0:6 in Sont­hofen die einzige Pleite in der Vorrunde. „Diese Scharte wollen wir auswetzen. Wir sind alle heiß auf dieses Spiel“, sagte VfL-Trainer Ben Enthart vor dem Rückspiel. Die Revanche ist geglückt!

Die Kauferinger fertigten Hollenbach, das Schlusslicht der 17 gewerteten Landesliga-Mannschaften, am Samstag mit 5:1 ab und liegen jetzt gemeinsam mit dem FC Kempten (0:0 gegen Erkheim) hinter dem Spitzenduo Sonthofen (2:0 gegen Durach) und Ehekirchen (3:2 gegen Gilching) mit je 34 Punkten in Lauerstellung. Besonders erfreulich: Es war der höchste Saisonsieg, den die Kauferinger am Abend gemeinsam beim „Brückenwirt“ feierten.

Den Grundstein zum neunten Erfolg in dieser Saison legte der wiedergenesene Sturmtank Marcel Lex. Der Zahnarzt aus Untermeitingen brachte die Gastgeber in der 23. Minute nach Vorarbeit von Sebastian Bonfert 1:0 in Führung und erhöhte mit seinem neunten Saisontor in der 51. Minute auf 2:0 – wieder nach Vorarbeit von Bonfert.

Das war schon die Entscheidung, denn die zweite Spielhälfte gehörte ganz allein dem VfL. Daniel Neuhaus spielte den Torwart aus und erhöhte auf 3:0 (58.), Bonfert köpfte nach einer Ecke von Flo Bucher zum 4:0 ein (69.) und Felix Mailänder stellte mit Saisontreffer Nummer acht, einem 25-Meter-Knaller, auf 5:0 (75.), ehe Hollenbachs Michael Schäfer acht Minuten vor dem Abpfiff das Ehrentor zum 5:1-Endstand erzielte.