VfL Kamen löst erstes Ticket für Aufstiegsrelegation zur Westfalenliga

Der erste von vier Vizemeistern der westfälischen Landesligen steht fest: Der VfL Kamen hat seit gestern den zweiten Tabellenplatz in der Landesliga 3 sicher und darf weiterhin vom direkten Durchmarsch aus der Bezirks- in die Westfalenliga träumen. Im Topspiel des 29. Spieltags setzte sich der VfL mit 3:2 beim FC Marl durch.
In einer turbulenten Partie hatte Phil Janicki den FCM nach zehn Minuten in Führung gebracht, ehe Kamens Mirco Gohr den Spielstand mit einem Doppelpack (27./35.) noch in der ersten Halbzeit drehen konnte. Auch nach Wiederanpfiff blieb das Spiel umkämpft. In der 81. Minute unterlief dem Marler Michael Zoladz jedoch ein Eigentor zur 1:3-Vorentscheidung – vermeintlich, denn die Nachspielzeit hatte es noch einmal in sich. Kamens Keeper Joel Kiranyaz flog nach einem Foul im Strafraum mit Rot vom Platz, den fälligen Elfmeter verwandelte Jan-Niklas Kaiser und verkürzte auf 2:3. Marl hatte nun Blut geleckt und drückte auf den Ausgleich.
Doch der sollte nicht mehr fallen. Und so jubelte Kamen am Ende nicht nur über den hart erkämpften Auswärtssieg, sondern auch über die Vizemeisterschafft. Parallel patzte Mitkonkurrent SV Wanne 11 und verlor zuhause mit 0:3 gegen den TuS Harpen, wodurch sich auch dort sämtliche Aufstiegsträume erledigt haben.
Kamens Trainer Mehmet Kara lobte die Leistung seiner Truppe beim Portal „Sport Kreis Unna“: „Es war ein schweres Spiel gegen eine robuste und erfahrene Marler Mannschaft. Das war uns jedoch schon vorher bewusst und wir haben uns entsprechend gepushed. Das Spiel stand auf des Messers Schneide, dabei war das Spielglück auf unserer Seite. Wir haben eine Riesentür zur Relegation aufgestoßen, haben überragend gekämpft. Jeder einzelne Spieler. Ich bin mega stolz auf die Mannschaft.“
So darf der VfL Kamen weiter vom direkten Durchmarsch aus der Bezirks- in die Westfalenliga träumen. Bis 2022 war man noch in der A-Liga Unna-Hamm auf Punktejagd gegangen. Gegner in der Aufstiegsrelegation wird der Vertreter der Staffel 2. Dort haben der SV Germania Salchendorf (61 Pkt.,+22 Tordifferenz), Borussia Dröschede (59 Pkt.,+30) oder der SV Hohenlimburg 10 (58 Pkt.,+30) noch Chancen. Salchendorf hat am letzten Spieltag den SV Schmallenberg/Fredeburg zu Gast, während Dröschede Hohenlimburg im direkten Aufeinandertreffen empfängt und beide auf einen Patzer des Herbstmeisters hoffen müssen.
Auch in den Staffeln 1 und 4, die im anderen Relegationsspiel aufeinandertreffen, fällt die Entscheidung um Platz 2 erst am letzten Spieltag. In Staffel 1 kämpfen hinter Meister SC Herford noch der VfB Schloß Holte und RW Kirchlengern um die Vizemeisterschaft. In Staffel 4 ist zwischen Platz 1 und 4 (Lüner SV, SV Burgsteinfurt, SpVg Emsdetten, SC Altenrheine) noch alles offen. Die Verlierer beider Relegationsspiele bekommen in einem zweiten Spiel noch ihre „letzte Chance“.