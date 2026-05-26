VfL Kamen löst erstes Ticket für Aufstiegsrelegation zur Westfalenliga Drei von vier Landesliga-Vizemeistern dürfen in die Westfalenliga aufsteigen. von red · Heute, 13:16 Uhr · 0 Leser

Trainer Mehmet Kara und Mittelfeldmann Maxim Limanski haben mit dem VfL Kamen die Aufstiegsrunde sicher. – Foto: Sascha Skroblin

Der erste von vier Vizemeistern der westfälischen Landesligen steht fest: Der VfL Kamen hat seit gestern den zweiten Tabellenplatz in der Landesliga 3 sicher und darf weiterhin vom direkten Durchmarsch aus der Bezirks- in die Westfalenliga träumen. Im Topspiel des 29. Spieltags setzte sich der VfL mit 3:2 beim FC Marl durch.

In einer turbulenten Partie hatte Phil Janicki den FCM nach zehn Minuten in Führung gebracht, ehe Kamens Mirco Gohr den Spielstand mit einem Doppelpack (27./35.) noch in der ersten Halbzeit drehen konnte. Auch nach Wiederanpfiff blieb das Spiel umkämpft. In der 81. Minute unterlief dem Marler Michael Zoladz jedoch ein Eigentor zur 1:3-Vorentscheidung – vermeintlich, denn die Nachspielzeit hatte es noch einmal in sich. Kamens Keeper Joel Kiranyaz flog nach einem Foul im Strafraum mit Rot vom Platz, den fälligen Elfmeter verwandelte Jan-Niklas Kaiser und verkürzte auf 2:3. Marl hatte nun Blut geleckt und drückte auf den Ausgleich. Doch der sollte nicht mehr fallen. Und so jubelte Kamen am Ende nicht nur über den hart erkämpften Auswärtssieg, sondern auch über die Vizemeisterschafft. Parallel patzte Mitkonkurrent SV Wanne 11 und verlor zuhause mit 0:3 gegen den TuS Harpen, wodurch sich auch dort sämtliche Aufstiegsträume erledigt haben.