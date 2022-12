VfL Kamen: Ex-Profi Mehmet Kara steigt im Sommer zum Chefcoach auf Der ambitionierte Bezirksligist VfL Kamen, der den Durchmarsch in die Landesliga anpeilt, hat sich für den 39-jährigen Mehmet Kara entschieden, der im Sommer die Nachfolge des scheidenden Trainerduos Emre Aktas und Sebastian Laub antreten wird.

Der gelernte Spielmacher ist in seiner langen Karriere 31 Male in der 2. Bundesliga für den SC Paderborn 07 aufgelaufen. Auch in der türkischen 1. Liga, die Süper Lig, hat der Routinier zehn Einsätze auf dem Konto. Insbesondere aber beim SC Preußen Münster ist Kara eine Legende, satte 302 Partien von der Oberliga bis zur 3. Liga hat der gebürtige Werner für die Adlerträger absolviert.