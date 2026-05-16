VfL Kamen: Aufstieg im Blick - Westfalenliga-Torschützenköng kommt

Maurice Bank (rechts) überzeugte in der vergangenen Saison in Herne. – Foto: Andre Peters

Noch ist der Aufstieg möglich. Der VfL Kamen thront hinter dem als Meister feststehenden FC Roj auf Platz 2 der Landesliga Staffel 3. Die Vizemeisterschaft berechtigt zur Teilnahme an einer Aufstiegsrunde. Mindestens zwei der vier Landesliga-Vizemeister werden in die Westfalenliga aufsteigen.

Für die kommenden Saison hat der Verein aus dem Fußball-Kreis Unna/Hamm eine Top-Offensiv-Verstärkung präsentiert. Aus der Oberliga Niedersachsen kommt vom SV Wilhelmshaven niemand Geringeres als der letztjährige Torschützenkönig der Westfalenliga 2. Maurice Bank schoss in der vergangenen Saison 22 Tore für den SC Westfalia Herne. Nach einem eher unbefriedigenden Jahr in Niedersachsen (17 Einsätze, drei Tore) kehrt der 23-jährige Mittelstürmer, der bei RW Oberhausen und dem VfL Bochum ausgebildet wurde, nach NRW zurück.