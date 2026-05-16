VfL Kamen: Aufstieg im Blick - Westfalenliga-Torschützenköng kommt

Noch ist der Aufstieg möglich. Der VfL Kamen thront hinter dem als Meister feststehenden FC Roj auf Platz 2 der Landesliga Staffel 3. Die Vizemeisterschaft berechtigt zur Teilnahme an einer Aufstiegsrunde. Mindestens zwei der vier Landesliga-Vizemeister werden in die Westfalenliga aufsteigen.
Für die kommenden Saison hat der Verein aus dem Fußball-Kreis Unna/Hamm eine Top-Offensiv-Verstärkung präsentiert. Aus der Oberliga Niedersachsen kommt vom SV Wilhelmshaven niemand Geringeres als der letztjährige Torschützenkönig der Westfalenliga 2. Maurice Bank schoss in der vergangenen Saison 22 Tore für den SC Westfalia Herne. Nach einem eher unbefriedigenden Jahr in Niedersachsen (17 Einsätze, drei Tore) kehrt der 23-jährige Mittelstürmer, der bei RW Oberhausen und dem VfL Bochum ausgebildet wurde, nach NRW zurück.
Kamens Sportlicher Leiter Wojciech Pollok sagt gegenüber der Lokalpresse "Hellweger Anzeiger": „Maurice ist ein großer Stürmer mit sehr viel Potenzial. Er lauft extrem viel und für einen Stürmer manchmal sogar zu viel. In der vergangenen Saison hat man gesehen, wie er knipsen kann, wenn er das Vertrauen bekommt und seine Chancen erhält. In der Oberliga lief es nicht so gut, was auch mit internen Umstanden zu tun hatte. Er ist ein sehr guter Stürmer, von dem ich viel verlange. Er hat einfach diese Torjägerqualität."