VfL Kamen: 58-facher Oberliga-Stürmer kommt aus Erkenschwick

"Für diese Liga ist er ein sehr interessanter Spieler. Es gab einige Vereine, die sich um ihn bemüht haben", erklärt Wojciech Pollok, Sportlicher Leiter des VfL, dem "Hellweger Anzeiger". "Wir kreieren in der Offensive viele Situationen – jetzt brauchten wir noch jemanden, der genau dort präsent ist und diese Chancen auch nutzt." In Skrijelj wollen die Kamener ihren klassischen Strafraumstürmer nun gefunden haben, den man in der Hinrunde nicht hatte – einen kantigen, mit 1,90m hoch gewachsenen Neuner, der die knappen Spiele mit einer Kaltschnäuzigkeit entscheiden soll. "Wir hatten mehrere 0:0- oder 1:1-Spiele, in denen wir viel liegen gelassen haben. Da erhoffen wir uns mehr Gier und Präsenz im Strafraum", so Pollok. Mehrere Vereine sollen laut ihm an Elmar Skrijelj interessiert gewesen sein, darunter auch Ober- und Westfalenligisten. Umso glücklicher sei man, dass es jetzt geklappt hat.

Der gebürtige Dortmunder spielte in der Jugend für den Hombrucher SV, den MSV Duisburg und RW Ahlen. Über die ersten Einsätze in der Ahlener Regionalliga-Mannschaft ging es für Skrijelj 2023 in die Oberliga Westfalen zu Westfalia Rhynern (23 Spiele, zwei Tore) und ein Jahr später zum TuS Bövinghausen (22 Spiele, fünf Tore), für den er bis zu seiner Auflösung auf dem Platz stand. Danach schnappte sich die SpVgg Erkenschwick den Angreifer, konnte sich dort aber nicht wie in Rhynern und Bövinghausen in die Stammformation spielen. Das soll sich für die Rückrunde beim VfL Kamen ändern, der mit Elmar Skrijelj seine Wintertransferaktivitäten für beendet erklärt. Neben Devin Ugur, der ebenfalls aus Erkenschwick nach Kamen kommt, hat der VfL Mohammed Celik vom U19-DFB-Nachwuchsligisten Hombrucher SV verpflichten können. Man habe nun "eine richtig gute Mischung für die Rückrunde", ist sich Wojciech Pollok sicher, der die Mannschaft von Trainer Mehmet Kara, die auf Tabellenplatz 4 überwintert, trotz des Acht-Punkte-Rückstands auf den FC Roj weiter im Titelrennen sieht. "Wir spielen als Aufsteiger eine richtig gute Saison. Gegen Spitzenreiter Roj hätten wir gewinnen können, waren klar besser. Wenn wir in der Rückrunde unsere Punkte holen, bin ich guter Dinge."