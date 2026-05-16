VfL Jüchen/Garzweiler will endlich den Klassenverbleib klarmachen

Jüchen ist immer noch nicht gerettet. – Foto: Hubert Wilschrey

Wenn der VfL Jüchen-Garzweiler in Biemenhorst gewinnt und der VfB Homberg sowie der 1. FC Kleve nicht gewinnen, ist die Viktoria durch. Dafür benötigt die Mannschaft von Trainer Daniel Klinger jedoch die Schützenhilfe von BW Dingden und des KFC Uerdingen. „Wir müssen und wollen unbedingt gewinnen. Wir haben genug Matchbälle vergeben, jetzt wollen wir den Sack möglichst schnell zumachen“, sagt der Coach.

Sein Team steckt jedoch in einer Ergebniskrise: Der VfL konnte aus den letzten fünf Partien nur einen Zähler einfahren, weshalb der Hinrundensechste innerhalb dieser fünf Spiele von Rang acht auf Platz elf abrutschte. Der letzte Treffer in der Liga ist bereits über einen Monat her. Während die Offensive aktuell das größte Problem der Jüchener darstellt, hat der VfL weiterhin die stärkste Defensive der Liga. „Bei uns scheitert es gerade daran, dass wir es nicht schaffen zu treffen, der Defensive kann ich keine Vorwürfe machen. Uns fehlt die Tiefe, oft sind wir im Offensivspiel zu langsam, auch im Pressing haben wir nachgelassen. Wir sind nicht scharf genug darauf, ein Tor zu schießen“, sagt Klinger.

Der Leistungsabfall in der Rückrunde habe, so der Coach, seinen Ursprung in der Trainingsleistung und Trainingsbeteiligung. „In der Hinrunde waren noch alle an Bord. Im Laufe der Saison mussten wir immer mehr Ausfälle kompensieren, trotzdem ist das keine Ausrede dafür, sich nicht voll für den Klassenerhalt reinzuhängen“, betont Klinger.

Eine solche Negativserie kannte der VfL in den vergangenen Jahren nicht. Nach der souveränen Meisterschaft in der Bezirksliga brauchte die Viktoria nur zwei Spielzeiten in der Landesliga, um in die Oberliga aufzusteigen, und holte nebenbei noch vier Kreispokaltitel in Folge. Viele Niederlagen musste das Team in diesen Jahren nicht hinnehmen. „Wir kennen solche Negativserien nicht, das ist für uns als Mannschaft etwas Neues. Trotzdem haben wir eigentlich genug Erfahrung und Qualität im Team, um uns davon nicht verunsichern zu lassen“, findet Klinger.

Klinger fordert Sieg in Biemenhorst

Biemenhorst ist als abgeschlagenes Schlusslicht seit dem vergangenen Sonntag nun auch rechnerisch nicht mehr zu retten. Für Stürmer Luca Puhe geht es jedoch noch um die Torjägerkanone. Er steht mit 20 Treffern auf dem geteilten zweiten Platz, fünf Tore hinter Niko Bosnjak von der SpVg Schonnebeck. „Jede Mannschaft in dieser Liga hat mehrere gute Spieler im Kader. Biemenhorsts Torjäger gehört zu den besten Spielern. Die Tabelle ist nicht ohne Grund so eng, daher wissen wir, dass es gegen jeden Gegner schwer wird, auch gegen den Tabellenletzten“, mahnt Klinger.

Nach dem SV Biemenhorst wartet erst der FC Büderich, der aktuell nur einen Punkt vor den Abstiegsrängen steht, und dann der Tabellendritte KFC Uerdingen auf den VfL Jüchen/Garzweiler. Trotz der Negativserie hat der Aufsteiger den Ligaverbleib noch in der eigenen Hand. „Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Wir müssen gewinnen. Wenn wir den Klassenerhalt jetzt noch herschenken, haben wir uns die Liga nicht verdient“, sagt Klinger, versichert aber im gleichen Atemzug: „So weit werden wir es nicht kommen lassen.“