VfL Jüchen/Garzweiler kassiert im Topspiel die erste Saisonniederlage

Am siebten Spieltag in der Oberliga Niederrhein hat es den Aufsteiger dann doch erwischt, der VfL Jüchen/Garzweiler kassierte seine erste Saisonniederlage. Im überraschenden Spitzenspiel beim Tabellenführer Germania Ratingen unterlagen die Jüchener am Sonntag mit 0:1 (0:1), verlangtem dem Aufstiegskandidaten aber alles ab.

Deswegen sah VfL-Trainer Daniel Klinger auch keinen Grund, unzufrieden mit seinen Spielern zu sein: „Natürlich ist es ärgerlich, wenn du das erste Spiel verlierst. Aber es gibt wirklich Schlimmeres, als beim Tabellenführer zu verlieren. Zumal es auch alle meine Spieler richtig gut gemacht haben.“ Pechvogel des Tages war Matteo Matz, der den Sprung in die Startelf geschafft hatte. Nachdem der erst 19-Jährige kurz vor Ende der ersten Hälfte bereits die Gelbe Karte gesehen hatte, ging er in der Nachspielzeit, als die Jüchener den Ball nach einem Ratinger Freistoß der Gastgeber aus der Gefahrenzone bringen wollten, überaus unglücklich hin und foulte Gianluca Silberbach auf dem Weg aus dem Strafraum. Konsequenz war eine Gelb-Rote Karte und ein Strafstoß für Ratingen, den Emre Demircan sicher verwandelte.

Aber auch wenn es das einzige und letztlich entscheidende Tor blieb, wollte Klinger diese Szene nicht überbewerten. „Ein erfahrener Spieler wäre da anders hingegangen. Aber entscheidend war das nicht. Denn wir haben auch danach gut weitergespielt und es war nicht zu erkennen, dass wir ein Mann weniger waren.“ Die Jüchener blieben weiter mutig, verteidigten offensiv und kamen nach einer eher chancenarmen ersten Hälfte auch zu Möglichkeiten. Die beste hatte Glayne Wago, und fast hätte die letzte Ecke von Tobias Lippold noch etwas Zählbares gebracht, doch der eingewechselte Giovanni Multari brachte einen Kopfball aus aussichtsreicher Position nicht auf den Kasten.

„Letztlich wäre ein Punkt hoch verdient gewesen. Auch der gegnerische Trainer hat unseren Auftritt gelobt“, sagte VfL-Coach Daniel Klinger, dem nicht viel Zeit bleibt, seine Mannschaft auf das nächste Spiel vorzubereiten. Schon am Freitag (14.30 Uhr) geht es gegen den BW Dingden. Dann wollen die Jüchener ihre beachtliche Heimserie verteidigen.