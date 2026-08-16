VfL Jüchen verliert nach Pokal-Aus auch zum Saisonauftakt

Nach gut überstandener Achillessehnen-Operation trat Daniel Klinger in seiner Funktion als Trainer des Oberligisten VfL Jüchen/Garzweiler trotz der unkomfortablen Begleitumstände mit Wunde, Spezialschuh und Krücken die weite Auswärtsfahrt nach Hamminkeln an. Schließlich wollte er alles in seiner Macht stehende dafür tun, dass nach dem Aus in der ersten Runde des Niederrheinpokals der Saisonstart in der Liga gelingt. Doch daraus wurde nichts, bei BW Dingden setzte es eine bittere 0:3 (0:2)-Niederlage.
Dabei war es ähnlich wie gegen Monheim. Die Jüchener erwischten einen ordentlichen Start, waren sehr aktiv und versuchten, die Gastgeber durch frühes Anlaufen unter Druck zu setzen. Das hätte auch fast Früchte getragen, als dem Sommerzugang Luis Giesen links ein Durchbruch gelang und im Strafraum den gut platzierten Torjäger Fatlum Ahmeti suchte und fand. Doch ganz untypisch für Ahmeti: Aus neun Metern traf er in den Ball nicht richtig, so dass er statt ins Tor knapp vorbei strich. Stattdessen übernahmen die Gastgeber nach und nach die Spielkontrolle und gingen nach einer knappen halben Stunde durch ihren Torjäger Mohamed Salman in Führung.
„Als wir in Rückstand geraten sind, nahm das Spiel seinen Lauf und wir haben es nicht geschafft, einen Ansatz zu finden, die Partie zu drehen“, meinte Jüchens Sportlicher Leiter Achim Venten. Dabei spielte es Dingden in die Karten, dass Salman seine Mannschaft in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit 2:0 in Front brachte und damit Jüchen kurz vor der Pause noch mal einen heftigen Tiefschlag versetzte. „Wenn wir Pech haben, kann die Partie dann auch 0:5 ausgehen“, sagte Venten auch mit Blick auf den verschossenen Foulelfmeter von Salman in der 63. Minute. Auf ihrem großen Rasenplatz ließen die Dingdener mit ihrem neuen, aus der Regionalliga vom 1. FC Bocholt gekommenen Abwehrchef Julian Riedel hinten nichts mehr anbrennen, spielten sehr clever und sorgten mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung.
Die Jüchener sind nun froh, dass sie wegen des Engagements ihres auf dem Papier nächsten Gegners SC St. Tönis im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt zunächst spielfrei haben und sich weiter einspielen können. Dazu haben sie für Mittwoch (20 Uhr) auf heimischer Anlage ein Testspiel gegen den FC Wegberg-Beeck vereinbart.