VfL Jüchen verliert nach Pokal-Aus auch zum Saisonauftakt

„Als wir in Rückstand geraten sind, nahm das Spiel seinen Lauf und wir haben es nicht geschafft, einen Ansatz zu finden, die Partie zu drehen“, meinte Jüchens Sportlicher Leiter Achim Venten. Dabei spielte es Dingden in die Karten, dass Salman seine Mannschaft in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit 2:0 in Front brachte und damit Jüchen kurz vor der Pause noch mal einen heftigen Tiefschlag versetzte. „Wenn wir Pech haben, kann die Partie dann auch 0:5 ausgehen“, sagte Venten auch mit Blick auf den verschossenen Foulelfmeter von Salman in der 63. Minute. Auf ihrem großen Rasenplatz ließen die Dingdener mit ihrem neuen, aus der Regionalliga vom 1. FC Bocholt gekommenen Abwehrchef Julian Riedel hinten nichts mehr anbrennen, spielten sehr clever und sorgten mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung.