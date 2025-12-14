Nicht nur Nils Friebe hat gegen den KFC Uerdingen ein starkes Spiel gemacht. – Foto: Ralph Görtz

VfL Jüchen trotzt Uerdingen Punkt ab Im ersten Spiel der Vereinsgeschichte gegen den KFC Uerdingen präsentierten sich Jüchens Oberliga-Fußballer auf Augenhöhe und nahmen ihre Heimserie mit in die Winterpause.

Zum Abschluss der Hinrunde in der Oberliga stand für den Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler noch mal echtes Highlight auf dem Programm. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ging es gegen den größten Namen, den die fünfthöchste Spielklasse momentan zu bieten hat: den ehemaligen Bundesligisten, DFB-Pokalsieger und Europokal-Teilnehmer KFC Uerdingen. Und auch in dieser Partie stellten die Jüchener unter Beweis, dass sie gegen jeden Gegner bestehen können. Gleichzeitig bedeutet das 1:1 (1:1), dass der VfL seine überaus beeindruckende Heimserie von inzwischen 28 Spielen ohne Niederlage mit in die Winterpause nimmt.

Gestern, 16:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler VfL Jüchen KFC Uerdingen KFC Uerdingen 1 1 + Video „Es ist unfassbar, wie lange wir nun schon kein Spiel mehr zu Hause verloren haben. Darauf sind wir genauso stolz wie auf unsere Hinserie. Das wollen wir im neuen Jahr bestätigen“, meinte VfL-Coach Daniel Klinger, der aber nicht nur über das sportliche Abschneiden seiner Mannschaft im letzten Spiel des Jahres glücklich war. Auch wenn er sich ein paar Zuschauer mehr als die gut 500 auf der Anlage an der Stadionstraße gewünscht hätte, war er froh, dass angesichts des zweifelhaften Rufs einiger Anhänger der Gäste alles friedlich blieb. „Die haben ihr Team gut unterstützt, da ist alles im Rahmen geblieben. Ein Kompliment an die KFC-Fans“, so Klinger. Wobei es wahrscheinlich auch der deutlich sichtbaren Polizeipräsenz zu verdanken war, dass niemand auf dumme Gedanken kam. Lobende Worte hatte Klinger auch für die Ehrenamtler übrig: „Was hier im Vorfeld geleistet wurde, damit das Spiel so über die Bühne gehen konnte, war enorm.“

Leistung auch Lohn für die vielen Helfer Lohn für die vielen helfenden Hände war sicher, dass die Jüchener auch gegen die favorisierten Gäste etwas holten. Grundlage dafür war ein toller Spielzug, bei dem Offensivkraft Nils Friebe in der 12. Minute einmal zeigte, dass er den Unterschied machen kann. Da drehte er nach einem Anspiel im Mittelfeld nämlich auf und schickte Benni Schütz in die Tiefe. Zwar wurde Schütz‘ erster Versuch eines Passes vors Tor noch geblockt, doch dann sah er, dass Friebe inzwischen selbst in den Strafraum gelaufen war, passte in den Rücken der Abwehr, wo Nils Friebe lauert und flach zur Führung seines Teams verwandelte (12).