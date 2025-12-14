VfL Jüchen trotzt Uerdingen Punkt ab

Zum Abschluss der Hinrunde in der Oberliga stand für den Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler noch mal echtes Highlight auf dem Programm. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ging es gegen den größten Namen, den die fünfthöchste Spielklasse momentan zu bieten hat: den ehemaligen Bundesligisten, DFB-Pokalsieger und Europokal-Teilnehmer KFC Uerdingen. Und auch in dieser Partie stellten die Jüchener unter Beweis, dass sie gegen jeden Gegner bestehen können. Gleichzeitig bedeutet das 1:1 (1:1), dass der VfL seine überaus beeindruckende Heimserie von inzwischen 28 Spielen ohne Niederlage mit in die Winterpause nimmt.
„Es ist unfassbar, wie lange wir nun schon kein Spiel mehr zu Hause verloren haben. Darauf sind wir genauso stolz wie auf unsere Hinserie. Das wollen wir im neuen Jahr bestätigen“, meinte VfL-Coach Daniel Klinger, der aber nicht nur über das sportliche Abschneiden seiner Mannschaft im letzten Spiel des Jahres glücklich war. Auch wenn er sich ein paar Zuschauer mehr als die gut 500 auf der Anlage an der Stadionstraße gewünscht hätte, war er froh, dass angesichts des zweifelhaften Rufs einiger Anhänger der Gäste alles friedlich blieb. „Die haben ihr Team gut unterstützt, da ist alles im Rahmen geblieben. Ein Kompliment an die KFC-Fans“, so Klinger. Wobei es wahrscheinlich auch der deutlich sichtbaren Polizeipräsenz zu verdanken war, dass niemand auf dumme Gedanken kam. Lobende Worte hatte Klinger auch für die Ehrenamtler übrig: „Was hier im Vorfeld geleistet wurde, damit das Spiel so über die Bühne gehen konnte, war enorm.“
Lohn für die vielen helfenden Hände war sicher, dass die Jüchener auch gegen die favorisierten Gäste etwas holten. Grundlage dafür war ein toller Spielzug, bei dem Offensivkraft Nils Friebe in der 12. Minute einmal zeigte, dass er den Unterschied machen kann. Da drehte er nach einem Anspiel im Mittelfeld nämlich auf und schickte Benni Schütz in die Tiefe. Zwar wurde Schütz‘ erster Versuch eines Passes vors Tor noch geblockt, doch dann sah er, dass Friebe inzwischen selbst in den Strafraum gelaufen war, passte in den Rücken der Abwehr, wo Nils Friebe lauert und flach zur Führung seines Teams verwandelte (12).
„Danach ist der Ausgleich zu schnell gefallen. Das war nicht gut für unser Spiel“, meinte Daniel Klinger mit Blick auf den Ausgleich von Anthony Oscasindas nur vier Minuten später. In der Folge übernahmen die Gäste vollends die Spielkontrolle, ohne aber zu ganz klaren Chancen zu kommen. „60 bis 70 Prozent hatte der KFC bestimmt, aber das war okay. Wir haben alles soweit wegverteidigt“, meinte Klinger, der in der zweiten Hälfte seine Hintermannschaft umstellen musste. Für Justin Francis, der sich eine offene Wunde am Schienbein zugezogen hatte, kam Kapitän Tim Heubach, der zunächst unpässlich war und deswegen auf einen Einsatz verzichtete. Doch als Not am Mann war, warf sich der Ex-Profi ins Geschehen und half, den einen Punkt ins Ziel zu retten.
Fast hätte es sogar zu mehr reichen können, denn in der 55. Minute erspielten sich die Gastgeber eine dicke Dreifachchance. Zunächst waren es Merveil Tekadiomona, der nach einem misslungen Klärungsversuch des KFC aus der Distanz den Pfosten traf und Yuta Inoue, der beim Abpraller mit einem Nachschuss aus kurzer Distanz am Uerdinger Torwart scheiterte. Dann ergab sich in der Folge für VfL-Stürmer Glayne Wago eine Schusschance, die er aus spitzem Winkel knapp vorbeisetzte. „Deswegen sage ich auch, dass der Punkt in Ordnung geht. Uerdingen hatte zwar mehr vom Spiel, aber wir hatten die besseren Chancen“, so Klinger.