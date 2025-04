VfL Jüchen: Schlafwagenfußball ist streng verboten

Also ging es im Anschluss an die Siegerehrung in Neuenhausen mit (fast) der ganzen Bagage in den Kelzenberger Landgasthof, wo der geschichtsträchtige vierte Triumph hintereinander in diesem Wettbewerb stimmgewaltig und ausdauernd begossen wurde. Als das letzte Mitglied der Feierbiester den Heimweg antrat, „muss es so 12, 1 Uhr gewesen sein“, schätzt Trainer Daniel Klinger.

Doch als die Spieler nach zwei trainingsfreien Tagen am Donnerstag wieder in die Fußballschuhe schlüpften, hatte der 39-Jährige den ersten Titel seiner noch kurzen Amtszeit als Chefcoach bereits aus dem Kopf verbannt. Und genau das forderte er auch von seinen Schützlingen. Er mahnt: „Mit dem Schlafwagenfußball der ersten Hälfte gegen Grevenbroich-Süd kommen wir in der Liga nicht weit. Das geht schief.“ Dass die Kicker aus Amern am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) direkt aus dem tiefsten Tabellenkeller an die Stadionstraße kommen, ficht ihn daher nicht an. „Mir egal, ob das jetzt ein 60:40-, 70:30- oder sogar ein 50:50-Spiel ist, die Punkte brauchen beide Teams: wir im Aufstiegs- und Amern im Abstiegskampf.“