VfL Jüchen nutzt Kosova-Ausrutscher

Wie es aussieht, steigt in Gestalt des KFC Uerdingen aus der Regionalliga nur eine Mannschaft vom Niederrhein ab, so dass wohl jeweils Meister und Vizemeister aus den beiden Landesligen hochgehen. Dass der VfL Jüchen-Garzweiler eine der beiden Mannschaften aus Gruppe 1 sein wird, das zeichnet sich schon länger ab. Seit Sonntag sind die Chancen darauf gestiegen, dass die Jüchener den Sprung in die erste Oberliga-Saison der Vereinsgeschichte sogar als Meister schaffen.

Zu lange spannend geblieben

Besonders störte er sich daran, dass die fehlende Konsequenz in der zweiten Spielhälfte dazu führte, dass es bis in die Schlussphase dauerte, ehe Nils Friebe das vermeintlich vorentscheidende 3:0 erzielen konnte. Kurz darauf gelang aber den Gästen doch noch das 1:3. „Und dann kann nach einer Ecke sogar noch das 2:3 fallen. Dann wird es doch noch mal unnötig eng“, meinte Daniel Klinger, der nach dem Anpfiff allerdings zunächst begeistert davon war, wie seine Mannschaft nach dem vierten Pokalsieg in Folge am Ostermontag gegen den Abstiegskandidaten zu Werke ging.

Von Müdigkeit war nichts zu sehen, die Gastgeber schlugen eine hohe Taktzahl an. Mit hoher Laufbereitschaft, schnellen Ballstafetten und großer Zielstrebigkeit übten sie große Dominanz aus, während sie hinten gegen defensiv eingestellte und völlig harmlose Gäste alles im Griff hatten. Da war es nur folgerichtig, dass Glayne Wago auf Vorarbeit von Nils Friebe und der Japaner Reo Kamiyama nach einem schönen Pass in die Tiefe früh auf 2:0 stellten. Nach den Chancen in den ersten 20 Minuten hätten die Jüchener sogar höher führen müssen. Doch mit dem Vorsprung im Rücken nahm der VfL immer mehr den Fuß vom Gas, schaltete offenbar in die Kraftsparmodus. Aber auch das konnten die von Trainerfuchs Willi Kehrberg trainierten Gäste nicht nutzen, um irgendeine Form von Gefahr zu entwickeln. Die Jüchener hatten alles im Griff.

Auch nach dem Seitenwechsel wurde Amern vor dem späten Anschlusstreffer nur einmal gefährlich, wobei die Chance von Selman Sevinc nur daraus resultierte, dass VfL-Keeper Felix Gerdts eine scharfe Hereingabe von Nico Wehner nicht festhalten konnte und es zu einem Nachschuss kam, in den sich Gerdts allerdings gut hineinwarf. Bitter für die Amerner: Wie jetzt vom Verband verkündet wurde, erhält der Cronenberger SC aus dem Spiel gegen DV Solingen drei Punkte am grünen Tisch, weil die Solinger bei ihrem Sieg einen nicht spielberechtigten Akteur einsetzten. Dadurch rückt ein weiterer Konkurrent von den direkten Abstiegsplätzen ganz dicht an sie heran.

Die Jüchener sind dagegen dem Oberliga-Aufstieg wieder ein ganzes Stück näher gekommen, müssen aber nach Sven und Pascal Moseler (beide nach Odenkirchen) den nächsten Abgang verkraften. Stürmer Marco Lüttgen schließt sich der DJK Gnadental an. „Dort erhofft er sich mehr Spielzeit“, sagte VfL-Vorsitzender Christoph Sommer.