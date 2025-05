VfL Jüchen nach dramatischem 3:2 gegen Kapellen auf Kurs Oberliga

Jüchen setzte sich in der Nachspielzeit gegen den SC Kapellen durch. – Foto: Markus Becker

Er ist an Dramatik kaum zu überbieten - der Kampf um den Aufstieg in der Landesliga, Gruppe 1. Sicher ist inzwischen, dass zwei Mannschaften den Aufstieg schaffen werden, vier Teams kommen dafür noch konkret in Frage. Und bei den zwei Partien der Teams, die aktuell die beiden Aufstiegsplätze belegen, sind wir für Euch am 31. Spieltag live im Ticker und mit FuPa.tv dabei. Den Auftakt machte schon am Donnerstagabend der VfL Jüchen-Garzweiler mit dem Derby gegen den SC Kapellen-Erft - und das 3:2 des VfL hatte es wahrhaft in sich.

VfL Jüchen dreht irres Spiel - aus 0:2 mach 3:2

Die Partie in Jüchen hatte für den neutralen Zuschauer etwas von der perfekten Dramaturgie. Die Kapellener machten von Beginn an Druck, und wurden dafür früh belohnt. Nils Mäker, der nach 28 Minuten verletzt aus dem Spiel musste, traf bereits in der 7. Minute zum 1:0 für die Gäste. In der Folge mühten die Jüchener sich bis zur Pause zwar redlich, kamen aber nicht in die entscheidenden Abschlusspositionen. So blieb es bis zur Pause zwar bei mehr Spielanteilen, aber eine echte Torchance gab es nicht.

Das sollte sich nach der Pause ändern, allerdings nicht gleich. Denn zunächst blieb das Bild beim Alten, und das nutzte Kapellen brutal aus. Genau eine Stunde war gespielt, als Luis Giesen mit einem Schuss aus 20 Metern auf 2:0 stellte. "Wir wollten das Spiel hier wirklich gewinnen, das war hier schließlich ein Derby, aber die Gelb-Rote Karte hat das Spiel dann schon beeinflusst. Die Gelbe fand ich schon hart, da hätte man etwas Fingerspitzengefühl haben können", erklärte Kapellens Coach Lennart Ingmann zur Ampelkarte gegen Germanos Ioannidis in der 64. Minute. "Das war dann der Gegenspieler des Jücheners, der den Anschlusstreffer erzielt", fügte er an, denn aus dem folgenden Freistoß heraus erzielte Tim Kosmala den ersten Treffer für die Jüchener. Mit einem unfassbaren Distanzschuss aus 30 Metern war es Kosmala auch, der das 2:2 in der 74. Minute nachlegte - ein Raunen zog über die Stadionstraße. Und in der Nachspielzeit war es dann der unmittelbar zuvor erst eingewechselte Sven Moseler, der den 3:2-Siegtreffer köpfte - und Jüchen zum Tollhaus machte. Klingers "Mentalitätsmonster"

"Ich ziehe den Hut vor den Jungs, das ist der absolute Wahnsinn, was sie hier geleistet haben", freute sich Jüchens Coach Daniel Klinger nach dem Spiel. "Wir haben echt in letzter Zeit gute Spiele gemacht. Die erste Halbzeit war auch wieder okay , aber was wir in der zweiten Hälfte abgezogen haben – das sind einfach Mentalitätsmonster." Sein Team kann nun mit aller Ruhe schauen, wie sich das Verfolgerfeld um den FC Kosova schlägt: "Jetzt haben wir sieben Punkte vor Kosova, die müssen erstmal nachziehen. Ich bin aber einfach nur stolz auf die Jungs. Jetzt sollen sie einfach 10, 20 Bier trinken, obwohl heute Donnerstag ist. Die haben jetzt erstmal vier Tage frei."

Nach dem zweiten Gegentreffer durfte sich der 39-Jährige wie im falschen Film vorkommen. Schließlich verzeichnete Jüchen bis dahin mehr Feldvorteile, die finale Durchschlagskraft ließ das Heimteam jedoch vermissen: "Kapellen hat es auch nicht schlecht gemacht. Am Anfang sind sie angelaufen, dann haben sie geführt und standen tief", analysiert Klinger. "Dann hat bei uns auch der Pass in die Mitte nicht immer gestimmt. Dafür haben wir dann einen Tim Kosmala, der einfach mal aus 35 Metern schießt und das Tor macht. Das fehlt heutzutage, dass man auch mal aus der Distanz schießt. Die wollen alle am besten den Ball über die Linie tragen. Aber egal – wir haben 3:2 gewonnen und sind glücklich."

