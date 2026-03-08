VfL Jüchen ist trotz Führung glücklich mit Punkt

Die Vorstellung gegen Monheim stellte Trainer Daniel Klinger nur zum Teil zufrieden. „Die erste Halbzeit war ordentlich bis gut“, fand er. Folgerichtig gingen die Gastgeber auch in Führung: Lars Friebe legte auf für Yuta Inoue, der sich im Zweikampf zu behaupten wusste und das Leder in den Winkel hämmerte. „Danach haben wir es verpasst, auf das 2:0 zu gehen“, bemängelte Klinger, der fast entschuldigend einräumte. „Das Spiel war nicht so ansehnlich. Es ging halt viel über Zweikämpfe.“ Am malträtierten Naturrasen mochte er das freilich nicht unbedingt festmachen. „Für einen Platz in der fünften Liga war der gut bespielbar.“

Nach dem Seitenwechsel übernahmen indes die läuferisch starken Gäste das Kommando und kamen durch Talha Demir recht schnell zum verdienten Ausgleich. Weil Monheim auch in der Folge am Drücker blieb, geriet der so heimstarke Neuling in Verdrückung und konnte tatsächlich sogar noch von Glück sagen, dass Keeper Björn Nowicki gegen seine ehemaligen Teamkollegen gleich mehrfach großartig zur Stelle war. „Monheim kann das 2:1 machen“, bestätigte Klinger, der seinen Schützlingen den Leistungsabfall in der zweiten Hälfte im Verbund mit der 2:4-Niederlage in Frintrop indes nachsah. „Wir haben gerade so eine Phase, in der es nicht so richtig läuft. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Wir haben 33 Punkte und bleiben zu Hause ungeschlagen – die Festung hält! Ich bin nicht unzufrieden.“

Auf dem steinigen Weg, die im Kampf um den Klassenverbleib ins Visier genommene 40-Punkte-Marke zu knacken, traut der Coach seinem Team deshalb durchaus zu, am Freitagabend auch aus Hilden etwas Zählbares mitzubringen. „Vielleicht landen wir ja da einen Big Point.“