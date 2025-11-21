VfL Jüchen hat die Pokal-Pleite nicht vergessen

Eigentlich ist der Fall sonnenklar: In dem wegen der Partie im Niederrheinpokal gegen die Drittliga-Profis des MSV Duisburg am vergangenen Wochenende auf den Samstag vor Totensonntag verlegten Match beim SV Sonsbeck (Anpfiff 13.30 Uhr) trifft der VfL Jüchen-Garzweiler auf eine Mannschaft, die in der Oberliga Niederrhein seit dem 2:1 am 28. September in Monheim kein Spiel mehr gewonnen hat.

Zusammen mit der 0:3-Niederlage gegen Duisburg addiert sich die Misserfolgsserie der Gastgeber auf sieben sieglose Auftritte in Folge (sechs Nullnummern, ein Unentschieden).

Und jetzt kommt das Aber: Im Achtelfinale des Niederrheinpokals bezwang der in der Liga auf Platz 15 abgerutschte SV Sonsbeck am 15. Oktober den VfL Jüchen-Garzweiler an der Stadionstraße mit 2:1 und verdiente sich damit das Date mit den Zebras. Ein Ergebnis, das VfL-Trainer Daniel Klinger freilich nur in seiner Meinung bestätigte: „Sonsbeck steht zu Unrecht da unten“, mahnt er. Weil er einen guten Draht zu SVS-Coach Heinrich Losing hat, weiß er, „dass die große Personalprobleme hatten, im Training stand mein Kollege aufgrund des kleinen Kaders teilweise nur mit acht, neun Leuten da.“

Als Referenz für die Leistungsstärke des Kontrahenten dienen ihm darum nicht dessen Schlappen gegen Schonnebeck (0:6) und Dingden (0:4), sondern Partien wie die gegen den VfB Homberg (1:0) und den KFC Uerdingen (2:2) sowie nicht zuletzt das direkte Duell im Niederrheinpokal. Besonders angetan haben es ihm die in der Spitze wirkenden Niklas Binn und Klaus Keisers: „Die gehören auf dieser Position zu den Top 5 der Liga – gutes Umschaltspiel, gutes Tempo, gutes Kopfballspiel.“ Daraus folgert er: „Uns erwartet ein schweres Brett.“

5:1 mit spielfreien Tagen belohnt

Die unfreiwillige Pause hat der Coach genutzt, um seiner Truppe nach dem überzeugenden 5:1-Sieg gegen die Sportfreunde Baumberg fünf trainingsfreie Tage zu gewähren. Den vergangenen Sonntag garnierte er mit einem gemeinsamen Frühstück auf der Anlage. Ihm sei das zu seiner aktiven Zeit ja egal gewesen, aber er wisse schon, dass sich der Spaß am Training in der dunklen Jahreszeit mit Temperaturen um den Gefrierpunkt in Grenzen halte. Fakt sei aber auch, dass sich jetzt entscheide, „ob die Reise nach oben geht, wir stagnieren oder sogar nach unten abrutschen, was in dieser Liga ganz schnell passiert, wenn du nicht am Limit spielst.“

Seine Zielvorstellung bis Weihnachten ist klar: „Es stehen noch vier Spiele aus. Wenn es uns gelingt, aus den aktuell 20 Punkten 25, 26 oder 27 zu machen, haben wir eine gute Hinrunde gespielt. Im Grunde kannst du dir die Rückrunde und den Klassenerhalt jetzt schon zurechtlegen.“

An den personellen Voraussetzungen sollte es nicht scheitern. Zwar stehen für Samstag hinter denEinsätzen der beruflich beanspruchten Vincent Zajaczkowski und Tim Kosmala sowie des schwer erkälteten Dragan Kalkan noch Fragezeichen, fällt Glayne Wago wegen seiner Roten Karte aus dem Match gegen den SC St. Tönis definitiv aus, doch das besorgt Klinger nicht.

Ex-Profi und Abwehrchef Tim Heubach hat seine Spielsperre nach „Gelb-Rot“ gegen St. Tönis abgesessen. Seine Physis und Kopfballstärke dürften gerade gegen robuste Sonsbecker von großem Nutzen sein. Immerhin stellt der Neuling mit erst zehn Gegentreffern weiterhin die beste Abwehr der Oberliga Niederrhein.