VfL Jüchen gewinnt Prestige-Test mit 5:1 bei der SpVg Odenkirchen

Oberligist VfL Jüchen-Garzweiler hat am Samstagnachmittag das Test-Prestigeduell beim Bezirksligisten SpVg Odenkirchen standesgemäß mit 5:1 gewonnen. Dabei ging es in der ersten Halbzeit nach rund 20 Minuten erst einmal Schlag auf Schlag.
Denn Rückkehrer Fatlum Ahmeti traf zunächst zum 1:0 für die Jüchener, worauf allerdings nur zwei Minuten später Odenkirchens Samy Forestal mit dem 1:1 die Antwort parat hatte. Es vergingen allerdings wieder nur zwei, ehe die Gäste durch Nick Rauschen wieder in Führung lagen, und so ging es dann auch in die Pause.
Nach einigen Wechseln zur zweiten Hälfte machte Ahmeti dann in der 55. Minute seinen Doppelpack zum 3:1 für Jüchen perfekt - und davon sollten sich die Gastgeber des Trainergespanns Simon Sommer und Wolla Brück nicht mehr erholen. Letztlich gab es mit Tim Kosmala-Mones noch einen weiteren Spieler, der mit einem Doppelpack zum 5:1-Endstand den Platz an der Beller Mühler verlassen sollte.
"Ich fand, dass wir gegen eine gute Odenkirchener Mannschaft am Ende verdient gewonnen. Die Odenkirchener hatten vor allem in der ersten Halbzeit Möglichkeiten, auch zwei, drei Tore mehr zu machen, wo Maurice Bender dann allerdings überragend hält. In der zweiten Halbzeit haben wir aber echt ein gutes spiel gemacht, denn die Odenkirchener sind für mich von den Namen eher eine Landesliga-Mannschaft. Da haben wir dann kaum etwas zugelassen, obwohl uns einige Spieler gefehlt haben und wir in der Viererkette mit drei A-Junioren des Vorjahres angetreten sind. Auch Felix Ahrweiler hat das nach der Pause auf der Sechs gut gespielt", zeigte sich Jüchens Trainer Daniel Klinger zufrieden, der nach den zwei Tests (4:0 am Freitag gegen den SC Schiefbahn) dem Team erstmal zwei freie Tage gönnt.
SpVg Odenkirchen – VfL Jüchen-Garzweiler 1:5
SpVg Odenkirchen: Liam Hermanns, Jan Pflipsen, Samuelson Forestal, Ben Bender, Robin Wolf, Tom Salentin, Pascal Moseler, Daniel Pfaffenroth, Nick-Odin Münster, Thomas Tümmers, Michael Bohnen - Trainer: Simon Sommer - Co-Trainer: Wolfgang Brück - Co-Trainer: Tim Holz-Siebmanns
VfL Jüchen-Garzweiler: Maurice Bender (46. Felix Thienel), Tim Kosmala-Mones, Luca Schiffer, Alexander Hahn (46. Johannes Minkiti), Sebastian Wilms (46. Felix Ahrweiler), Alexander Mentzl, Henri Johann Jakob Sautner, Nils Friebe, Paul Gelber (46. Luis Giesen), Fatlum Ahmeti, Nick Rauschen (46. Kevin Rubaszewski) - Trainer: Daniel Klinger - Co-Trainer: Stefan Schiffer
Schiedsrichter: Marvin Beckers - Zuschauer: 105
Tore: 0:1 Fatlum Ahmeti (20.), 1:1 Samuelson Forestal (22.), 1:2 Nick Rauschen (26.), 1:3 Fatlum Ahmeti (55.), 1:4 Tim Kosmala-Mones (58.), 1:5 Tim Kosmala-Mones (84.)