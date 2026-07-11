VfL Jüchen gewinnt Prestige-Test mit 5:1 bei der SpVg Odenkirchen Beim Bezirksligisten SpVg Odenkirchen gelingt aus dem Oberliga-Team des VfL Jüchen-Garzweiler mit Fatlum Ahmeti und Tim Kosmala-Mones gleich zwei Spielern ein Doppelpack. von Sascha Köppen · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Der VfL Jüchen hat sich auch im Test bei der SpVg Odenkirchen souverän durchgesetzt. – Foto: Michael Zöllner

Oberligist VfL Jüchen-Garzweiler hat am Samstagnachmittag das Test-Prestigeduell beim Bezirksligisten SpVg Odenkirchen standesgemäß mit 5:1 gewonnen. Dabei ging es in der ersten Halbzeit nach rund 20 Minuten erst einmal Schlag auf Schlag.

Denn Rückkehrer Fatlum Ahmeti traf zunächst zum 1:0 für die Jüchener, worauf allerdings nur zwei Minuten später Odenkirchens Samy Forestal mit dem 1:1 die Antwort parat hatte. Es vergingen allerdings wieder nur zwei, ehe die Gäste durch Nick Rauschen wieder in Führung lagen, und so ging es dann auch in die Pause. Nach einigen Wechseln zur zweiten Hälfte machte Ahmeti dann in der 55. Minute seinen Doppelpack zum 3:1 für Jüchen perfekt - und davon sollten sich die Gastgeber des Trainergespanns Simon Sommer und Wolla Brück nicht mehr erholen. Letztlich gab es mit Tim Kosmala-Mones noch einen weiteren Spieler, der mit einem Doppelpack zum 5:1-Endstand den Platz an der Beller Mühler verlassen sollte.