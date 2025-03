VfL Jüchen gewinnt nach einem irren Spiel in Hilden

Als seine Fußballer in der Landesliga-Partie beim VfB Hilden II kurz nach der Halbzeitpause mit 0:2 ins Hintertreffen gerieten, kam Trainer Marcel Winkens schon ins Grübeln, ob das nicht die unangenehme Folge seines in der vergangenen Woche verkündeten Abschieds beim VfL Jüchen-Garzweiler am Saisonende gewesen sein könnte. Doch der Tabellenführer zeigte Herz und gewann schließlich noch mit 4:3 (Halbzeit 1:0).

Rückstand zur Pause

Trotz ausgeglichener erster Hälfte waren die Gäste nach dem Treffer von Jan Niklas Tkacik mit einem Rückstand in die Kabine gegangen. Winkens gefiel jedoch die Reaktion seiner Kicker auf das von Tkacik per Freistoß aus 30 Metern erzielte „Tor des Monats“ zum 2:0 für Hilden. „Die war super.“ Pascal Moseler sorgte zunächst für den Anschlusstreffer und zirkelte den Ball dann mit seinem Eckstoß zum 2:2 aufs Haupt von Tim Heubach. Als Glayne Wago vier Gegenspieler aussteigen ließ und zum 3:2 vollendete, sah sich der Trainer mit seiner Elf schon am Ziel. Doch ein Blackout von Keeper Felix Gerdts (Winkens: „Vielleicht hat ihn die Sonne geblendet.“) bescherte den Hausherren durch David Szewczyk keine 120 Sekunden später das 3:3. Aber fünf Minuten vor Schluss war nach einem weiteren Moseler-Eckball der an den ersten Pfosten geeilte und erst kurz zuvor eingewechselte Japaner Reo Kamiyama mit dem Kopf zu Stelle. Zur Freude seines Coaches: „Ausgerechnet unser kleinster Spieler.“