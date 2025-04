VfL Jüchen gewinnt Kreispokalfinale

Die Bühne stimmte für die Rekordshow des VfL Jüchen-Garzweiler: 1200 Zuschauer auf der Süd-Anlage in Neuenhausen sorgten für den würdigen Rahmen eines Duells, das dem in der Landesliga um den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein spielenden Titelverteidiger mit dem 2:0-Erfolg (Halbzeit 0:0) über den wehrhaften Bezirksligisten 1. FC Grevenbroich-Süd zum „Quadruple-Pokalsieger“ machte.

Dominanz erst nach der Pause ausgespielt

Allerdings war der Weg zum vierten Kreispokal-Triumph in Folge alles andere als ein Spaziergang. Zwar bestimmte der VfL die zähe Partie von Beginn an, doch gefährlich wurde es vor beiden Toren nur selten. Und so dauerte es bis zur 67. Minute, ehe Pascal Moseler nach einer Bilderbuchkombination mit seinem Treffer zum 1:0 das erste Ausrufezeichen setzte. Tim Kosmala machte in der 82. Minute mit dem 2:0 alles klar. In der Nachspielzeit sah Berkay Köktürk (Süd) die Rote Karte. Ausführliche Berichterstattung folgt in der morgigen Ausgabe.