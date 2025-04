Der VfL Jüchen würde gerne am Sonntag wieder die Spitze übernehmen. – Foto: Andreas Bornewasser

VfL Jüchen gegen FC Kosova: Aufstiegs-Knaller live bei FuPa.tv Landesliga, Gruppe 1: Am Sonntag hat der Tabellenzweite VfL Jüchen den Spitzenreiter FC Kosova zu Gast - und ihr könnt im Ticker, bei FuPa.tv und im Livestream mit dabei sein.

Eine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen der Landesliga, Gruppe 1 wird am Sonntag sicherlich noch nicht fallen, doch die Partie an der Stadionstraße in Jüchen wird sicherlich ein wenig die Richtung weisen. Nachdem der FC Remscheid in den vergangenen Wochen oben doch ein wenig abreißen lassen musste, stehen sich mit dem VfL Jüchen-Garzweiler und dem FC Kosova Düsseldorf doch die beiden Top-Anwärter auf die Meisterschaft und den direkten Aufstieg gegenüber.

Morgen, 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler VfL Jüchen FC Kosova Düsseldorf FC Kosova 15:00 live PUSH In der Tabelle rangieren die Düsseldorfer mit 60 Zählern zwei Punkte vor den Jüchenern an der Spitze, die Gastgeber könnten also mit einem Sieg selbst an die Spitzenposition zurückkehren. Erst dann, mit weiteren sechs Zählern Rückstand auf die Jüchener, folgen die Remscheider auf Platz drei.

Wichtig könnte das Duell also vor allem bei der Beantwortung der Frage nach dem direkten Aufstieg werden. Es ist aber auch durchaus möglich, dass die beiden Zweiten der Landesliga-Gruppen nach dem Saisonende noch über die Relegation die Chance haben, sich als dritter Aufsteiger für die kommende Saison der Oberliga zu qualifizieren (hier nachzulesen). >>> Hier geht es direkt zum Liveticker VfL Jüchen - FC Kosova