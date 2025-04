VfL Jüchen-Garzweiler zurück an Tabellenspitze

Am Sonntag war der Primus FC Kosova Düsseldorf zu Gast und brachte zum Spitzenspiel der Landesliga, Gruppe 1, gegen Tabellenzweiten etliche Zuschauer mit, die für eine beeindruckende Atmosphäre sorgten. Allerdings nur solange sie hofften, dass ihre Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde. In der zweiten Hälfte beherrschten die Gastgeber das Geschehen so deutlich, dass die Kosova-Fans immer ruhiger wurden und Jüchen letztlich als verdienter 2:0 (1:0)-Sieger vom Platz ging. Nach der Enttäuschung am Spieltag davor in Cronenberg (0:0) ist der VfL damit auch zurück an der Tabellenspitze.

„Ich ziehe den Hut vor den Jungs. Besser als in der zweiten Halbzeit kannst du es eigentlich gar nicht machen“, sagte Daniel Klinger, der nach der Trennung von Trainer Marcel Winkens in seinem erst zweiten Spiel als Chefcoach des VfL Jüchen/Garzweiler gleich eine Mammutaufgabe zu bewältigen hatte. Schließlich waren die Düsseldorfer mit der Empfehlung von fünf Siegen in Folge und einem Torverhältnis von 16:0 angereist. Und zunächst sah es auch so aus, als könnten sie die eigenen hohen Erwartungen und die ihrer Fans erfüllen. Zwar brannten beide Mannschaften in der Anfangsphase kein Feuerwerk ab und waren darauf bedacht, den Gegner nicht durch leichtfertige Fehler auf die Siegerstraße zu bringen, doch gefährlicher war zunächst Kosova. Mehrfach konnten sie nach Ballgewinnen das Spiel schnell machen und sich in gute Abschlusspositionen bringen. Doch entweder VfL-Keeper Felix Gerdts war zur Stelle oder Toptorjäger Fatlum Ahmeti, bis vorigen Sommer noch für Jüchen auf Torejagd, zielte nicht genau genug.

Hiobsbotschaft für Jüchen

„Wir hatten uns vorgenommen, Kosova permanent anzulaufen und sie im Spielaufbau nach außen zu drängen. Das haben wir in der ersten Hälfte nicht so gut gemacht, nach der Pause dann aber nahezu perfekt“, erklärt Daniel Klinger. Doch vor der Halbzeit musste er zunächst noch zwei Ereignisse erleben, die emotional in zwei komplett unterschiedliche Richtungen gingen. Da war zunächst die schwere Verletzung von Innenverteidiger Jochen Schumacher, der mit einer Muskelblessur im Aufstiegskampf wohl länger ausfallen wird. Dann folgte aber in der dritten Minute der Nachspielzeit grenzenloser Jubel, als nach einem Einwurf von Kosova Glayne Wago schnell schaltete, die Balleroberung einleitete und in der Folge ein Steilpass in den Lauf von Reo Kamiyama die Tür zur VfL-Führung ganz weit öffnete. Der Japaner blieb eiskalt und traf aus spitzem Winkel zum 1:0.

Kosova gelingt nicht mehr viel

Ein Tiefschlag für die Gäste, von dem sie sich nicht mehr erholten. Auch wenn die Gastgeber es ihnen in der Folge sehr schwer machten, war ihr Auftreten enttäuschend. Sie verloren nahezu jeden Zweikampf und gewannen kaum noch einen zweiten Ball. Je größer die Dominanz der Jüchener wurde, desto weniger hatten die Düsseldorfer auch emotional entgegenzusetzen. Trainer Mohammed El Mimouni versuchte schon früh mit Wechseln gegenzusteuern, doch egal, was er versuchte, es brachte keine Besserung. Nur eine echte Chance konnte seine Mannschaft nach dem Seitenwechsel verzeichnen, doch den Freistoß von Khalid Al-Bazaz wischte Keeper Felix Gerdts sicher über die Latte.

Kurz nachdem Klinger dann dem lange schwer verletzten Benni Schütz mit dessen Einwechslung zur Premiere im Jüchener Trikot verholfen hatte, fiel die Entscheidung. Nach einer Balleroberung brachten die Gastgeber den trickreichen Nils Friebe ins Spiel, der sich das Spielgerät schnappte, schnell das Mittelfeld überwand, den Ball an seinem Gegenspieler vorbei in den Strafraum legte und letztlich mit einem Lupfer zum 2:0 und zur Vorentscheidung vollstreckte. Lange Zeit zum Feiern bleibt allerdings nicht. Schon am Mittwoch geht’s mit dem Kreisderby in Holzheim weiter und am Ostermontag steht das Kreispokalfinale gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd auf dem Programm.