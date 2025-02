VfL Jüchen-Garzweiler wirft vor Neustart Spieler aus dem Kader

Dürftige Vorbereitung

Für die Fußballer des VfL Jüchen/Garzweiler beginnt am Sonntag die Mission „Oberliga-Aufstieg“. Dank eines starken ersten Saisonabschnitts in der Landesliga überwinterte die Mannschaft von Trainer Marcel Winkens auf dem ersten Tabellenplatz und will in den noch ausstehenden 16 Punktspielen den Platz an der Sonne verteidigen, um am Ende erstmals in der Vereinsgeschichte den Sprung in die fünfthöchste deutsche Spielklasse perfekt zu machen. Der erste Schritt dorthin nach der Winterpause führt den VfL zum stark abstiegsbedrohten 1. FC Viersen.