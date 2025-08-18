Jüchen darf mit dem ersten Spiel hochzufrieden sein. – Foto: Michael Schnieders

VfL Jüchen-Garzweiler trotzt ETB SW Essen ein 0:0 ab Die erste Oberliga-Partie der Vereinsgeschichte führte die Fußballer des VfL Jüchen/Garzweiler ins Ruhrgebiet. Und sie kehrten nicht mit leeren Händen zurück.

Viel schwerer ging es kaum für den Aufsteiger. Die Spielplangestalter der Oberliga bescherten dem VfL Jüchen/Garzweiler für seine erstes Partie der Vereinsgeschichte in Deutschlands fünfthöchster Spielklasse auswärts den Traditionsverein ETB SW Essen, der in den vergangen drei Oberliga-Spielzeiten jeweils unter den Top 5 gelandet war. Doch die Jüchener ließen sich von dem großen Namen auf der Gegenseite nicht ins Bockshorn jagen. Sie hielten gut dagegen, brachten ein 0:0 und damit auch den ersten Punkt in der neuen Liga ins Ziel.

„Wir sind definitiv in der Oberliga angekommen. Wir wussten nicht, wo wir stehen, haben aber nun gesehen, dass wir mithalten können“, sagte VfL-Coach Daniel Klinger nach der Partie und ergänzte: „Das war für die Zuschauer kein schönes Spiel. Aber wir haben gut dagegengehalten und kaum Chancen zugelassen.“ Wobei er in der ersten Hälfte zwei Schrecksekunden überstehen musste. Die erste, als die Gastgeber nach einem abgefälschten Schuss und einem Steckpass plötzlich frei vor dem Tor auftauchten, aber nur den Pfosten trafen. Den zweiten, als der in Innenverteidigung aufgebotene Tim Kosmala nach einem unglücklichen Zweikampf am Boden liegenblieb und nach längerer Behandlung sogar in Krankenhaus gebracht werden musste. Er klagte über Beschwerden im Bereich der Halswirbelsäule, eine genaue Diagnose stand am frühen Sonntagabend noch aus. Siegchance verpasst