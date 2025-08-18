VfL Jüchen-Garzweiler trotz ETB SW Essen ein 0:0 ab

Viel schwerer ging es kaum für den Aufsteiger. Die Spielplangestalter der Oberliga bescherten dem VfL Jüchen/Garzweiler für seine erstes Partie der Vereinsgeschichte in Deutschlands fünfthöchster Spielklasse auswärts den Traditionsverein ETB SW Essen, der in den vergangen drei Oberliga-Spielzeiten jeweils unter den Top 5 gelandet war. Doch die Jüchener ließen sich von dem großen Namen auf der Gegenseite nicht ins Bockshorn jagen. Sie hielten gut dagegen, brachten ein 0:0 und damit auch den ersten Punkt in der neuen Liga ins Ziel.
„Wir sind definitiv in der Oberliga angekommen. Wir wussten nicht, wo wir stehen, haben aber nun gesehen, dass wir mithalten können“, sagte VfL-Coach Daniel Klinger nach der Partie und ergänzte: „Das war für die Zuschauer kein schönes Spiel. Aber wir haben gut dagegengehalten und kaum Chancen zugelassen.“ Wobei er in der ersten Hälfte zwei Schrecksekunden überstehen musste. Die erste, als die Gastgeber nach einem abgefälschten Schuss und einem Steckpass plötzlich frei vor dem Tor auftauchten, aber nur den Pfosten trafen. Den zweiten, als der in Innenverteidigung aufgebotene Tim Kosmala nach einem unglücklichen Zweikampf am Boden liegenblieb und nach längerer Behandlung sogar in Krankenhaus gebracht werden musste. Er klagte über Beschwerden im Bereich der Halswirbelsäule, eine genaue Diagnose stand am frühen Sonntagabend noch aus.
Aber auch mit dem eingewechselten Jochen Schumacher in der Abwehr hatten die Jüchener in der zweiten Hälfte defensiv weitgehend alles unter Kontrolle. „Jochen hat es nach seiner langen Verletzung super gemacht. Er hat es ganz souverän zu Ende gespielt“, meinte Klinger, der in der Schlussphase sogar noch die Chance auf den Lucky Punch für seine Mannschaft sah. „Hätten wir die Konter besser ausgespielt, wäre das durchaus möglich gewesen“, so der VfL-Coach. Den Torschrei auf den Lippen hatten die Jüchener schon, als Neuzugang Justin Paul Francis vier Meter vor dem Tor zum Abschluss kam, aber nur Benni Schütz traf, der kurz zuvor zu Fall gekommen war und auf der Torlinie lag. Die nächste Chance auf den ersten Sieg hat der VfL Jüchen/Garzweiler, wenn schon am Freitagabend der VfB Homberg zu Gast ist.