VfL Jüchen-Garzweiler steht vor harter Englischer Woche

Und am folgenden Sonntag steht erneut daheim die nächste Ligapartie gegen den 1. FC Kleve auf dem Programm. Aber auch wenn die Jüchener jüngst mit ihrer Vorstellung beim 0:0 daheim gegen Dingden nicht zufrieden waren, ist Trainer Daniel Klinger noch relativ entspannt. „Spielen ist immer besser als trainieren“, sagt er lässig.

Eine Attitude, die sich die Jüchener als Aufsteiger dank ihres mehr als ordentlichen Saisonstarts erlauben können. Schließlich sammelten sie aus acht Partien 13 Punkte und rangieren damit aktuell sogar auf Platz vier. „So weit können wir zufrieden sein, aber ein Unentschieden haben wir zu viel“, sagt Klinger insbesondere mit Blick auf die beiden Heimspiele gegen Frintrop und eben am Tag der Deutschen Einheit gegen Mitaufsteiger Dingden, in denen jeweils mehr drin war als ein 0:0.

Doch Klinger ist schon lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass die komfortable Lage in der Spitzengruppe der fünfthöchsten Spielklasse in Deutschland lediglich eine Momentaufnahme ist. Schließlich sind die Abstände im Tableau noch sehr gering. Die Jüchener haben gerade mal vier Zähler Vorsprung auf den SV Biemenhorst, der als 16. aktuell den ersten Abstiegsplatz einnimmt. Umso wichtiger ist es für die Jüchener, in dieser Phase der Saison weiter zu punkten, um sich in der oberen Hälfte zu halten.

Schonnebeck durchläuft eine Durststrecke

Was die Sache allerdings extrem erschwert: Der nächste Gegner ist die SpVg Schonnebeck, die seit dem Oberliga-Aufstieg im Jahr 2015 mal mehr und mal weniger um den Sprung in die Regionalliga mitkämpft und deswegen auch in der laufenden Spielzeit zu den natürlichen Titelkandidaten zählt. Wobei die Essener im Sommer einen heftigen Aderlass verkraften mussten. In Gestalt von Conor David Tönnies (25 Tore und 10 Vorlagen in 32 Spielen), der zu Fortuna Düsseldorf wechselte, und Arne Wessels (34 Tore und 16 Vorlagen in 30 Spielen), der dem Lockruf von Borussia Dortmund folgte, verloren sie ihre mit Abstand besten Offensivspieler.

„Da ist aber trotzdem noch genug Qualität vorhanden“, ist Daniel Klinger überzeugt. Mit 13 Toren ist die Truppe aus dem Essener Stadtteil aktuell zwar nur Mittelmaß, allerdings deutlich besser als der VfL, der bislang nur achtmal ins Schwarze traf. Dafür haben sich die Jüchener mit nur fünf Gegentreffern bislang deutlich stabiler in der Abwehr präsentiert als die Gastgeber, die schon zwölf Tore kassierten. Zwei ganz bittere am vergangenen Sonntag, als sie beim TSV Meerbusch zur Pause schon 2:0 führten und dann in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte noch den Ausgleich hinnehmen mussten. Damit ist Schonnebeck nach dem glorreichen Heimerfolg (4:3) gegen Tabellenführer Ratingen Anfang September nun schon seit vier Spielen ohne Sieg.

Alles in allem eine Gemengelage, die Daniel Klinger Mut macht: „Die müssen. Auch dort ist etwas für uns möglich.“ Zumal sich auch die Personallage bei den Jüchenern deutlich entspannt, weil die zuletzt gesperrten Spieler Benni Schütz, Nils Friebe und Matteo Matz wieder zur Verfügung stehen. Das erhöht die Optionen in der schwächelnden Offensive deutlich.