VfL Jüchen-Garzweiler setzt immerhin Heimserie fort

Dass die Ansprüche beim VfL Jüchen/Garzweiler nach dem Aufstieg in die Oberliga weiter gewachsen sind, zeigte sich am Sonntag nach dem nach dem Heimspiel gegen die DJK Adler Frintrop deutlich. Denn obwohl die Gastgeber ihre fast schon unheimliche Ungeschlagen-Serie in Punktspielen auf der Anlage an der Stadionstraße fortsetzten (zuletzt verloren sie noch in der Landesliga im Mai 2024 gegen Remscheid) und durch das 0:0 auch in der neuen Spielklasse noch nicht als Verlierer vom Platz gingen, war Trainer Daniel Klinger hinterher gar nicht glücklich.
„Ich dachte, dass die erste Halbzeit im Derby gegen Holzheim schon extrem schlecht war. Aber heute waren wir fast noch schlechter“, meinte der VfL-Coach mit Blick auf die Partie in der Woche zuvor bei der HSG, die letztlich auch 0:0 ausgegangen war. „Natürlich kann man jetzt sagen, dass wir immer noch ungeschlagen sind als Aufsteiger. Aber so kann man sich nicht präsentieren. Dafür, dass wir so viel Qualität im Kader haben, war das einfach zu wenig. Da hat es auch an Mentalität gefehlt“, klagte Klinger. So blieben seine Mannen in der ersten Hälfte total harmlos, die beste Chance hatten noch die Gäste aus Essen als sie den Pfosten trafen. Da wollte es Klinger auch nicht als Begründung gelten lassen, dass Ex-Profi Tim Heubach schon relativ früh wegen Achillessehnenbeschwerden vom Feld musste. Für ihn ging Tobias Lippold nach hinten und bildete zusammen mit Tim Kosmala die Innenverteidigung. „Die Jungs haben es gut gemacht, unsere Probleme lagen eher in der Offensive“, so Klinger.
So brachte er nach der Pause in Hasan Akcakaya und Justin Francis auch zwei neue Kräfte, die für mehr Schwung sorgen sollten. Und siehe da, plötzlich war tatsächlich mehr Leben im Spiel der Gastgeber. Sie arbeiteten besser gegen den Ball, waren häufiger im Gegenpressing erfolgreich und drängten die Essener teils tief in ihre Hälfte. Doch es fehlte weiterhin an Ideen und Spielwitz, um etwas aus der Überlegenheit zu machen. Mal war es ein Haken zu viel, mal ein schlecht getimter Pass und wieder ein anderes Mal eine verpasste Schussgelegenheit, die die Führung verhinderte. Irgendwie entstand das Gefühl, dass die Jüchener noch bis Mitternacht hätten weiterspielen können, ohne einen Treffer zu erzielen.
Dazu passte die Szene in der 50. Minute, als Frintrops baumlanger Stürmer Yannick Reiners bei einer Flanke von Vincent Zajaczkowski den Ball an die Hand bekam und Schiedsrichter Fynn Gottschalk auf den Punkt zeigte. Hasan Akcakaya, der beim Heimsieg gegen Homberg noch sicher verwandelt hatte, schnappte sich den Ball, scheiterte dann aber mit einem ganz schwachen Schuss kläglich an Adler-Keeper Nils Reiners. „Natürlich kann man immer sagen, dass das Spiel anders gelaufen wäre, wenn wir den Elfmeter verwandelt hätten. Haben wir aber nicht“, meinte Klinger, der dann mitansehen musste, wie sich die Gäste ab der 70. Minute etwas aus der Umklammerung befreien konnten, alles in allem aber auch zu harmlos blieben, um für den Sieg infrage zu kommen.
Weiter geht’s für die Jüchener bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) im Niederrheinpokal gegen das nächste Team aus der Klingenstadt. Dann steht die Partie beim Landesligisten TSV Solingen an.