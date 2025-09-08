VfL Jüchen-Garzweiler setzt immerhin Heimserie fort

Dass die Ansprüche beim VfL Jüchen/Garzweiler nach dem Aufstieg in die Oberliga weiter gewachsen sind, zeigte sich am Sonntag nach dem nach dem Heimspiel gegen die DJK Adler Frintrop deutlich. Denn obwohl die Gastgeber ihre fast schon unheimliche Ungeschlagen-Serie in Punktspielen auf der Anlage an der Stadionstraße fortsetzten (zuletzt verloren sie noch in der Landesliga im Mai 2024 gegen Remscheid) und durch das 0:0 auch in der neuen Spielklasse noch nicht als Verlierer vom Platz gingen, war Trainer Daniel Klinger hinterher gar nicht glücklich.

„Ich dachte, dass die erste Halbzeit im Derby gegen Holzheim schon extrem schlecht war. Aber heute waren wir fast noch schlechter“, meinte der VfL-Coach mit Blick auf die Partie in der Woche zuvor bei der HSG, die letztlich auch 0:0 ausgegangen war. „Natürlich kann man jetzt sagen, dass wir immer noch ungeschlagen sind als Aufsteiger. Aber so kann man sich nicht präsentieren. Dafür, dass wir so viel Qualität im Kader haben, war das einfach zu wenig. Da hat es auch an Mentalität gefehlt“, klagte Klinger. So blieben seine Mannen in der ersten Hälfte total harmlos, die beste Chance hatten noch die Gäste aus Essen als sie den Pfosten trafen. Da wollte es Klinger auch nicht als Begründung gelten lassen, dass Ex-Profi Tim Heubach schon relativ früh wegen Achillessehnenbeschwerden vom Feld musste. Für ihn ging Tobias Lippold nach hinten und bildete zusammen mit Tim Kosmala die Innenverteidigung. „Die Jungs haben es gut gemacht, unsere Probleme lagen eher in der Offensive“, so Klinger.

So brachte er nach der Pause in Hasan Akcakaya und Justin Francis auch zwei neue Kräfte, die für mehr Schwung sorgen sollten. Und siehe da, plötzlich war tatsächlich mehr Leben im Spiel der Gastgeber. Sie arbeiteten besser gegen den Ball, waren häufiger im Gegenpressing erfolgreich und drängten die Essener teils tief in ihre Hälfte. Doch es fehlte weiterhin an Ideen und Spielwitz, um etwas aus der Überlegenheit zu machen. Mal war es ein Haken zu viel, mal ein schlecht getimter Pass und wieder ein anderes Mal eine verpasste Schussgelegenheit, die die Führung verhinderte. Irgendwie entstand das Gefühl, dass die Jüchener noch bis Mitternacht hätten weiterspielen können, ohne einen Treffer zu erzielen.