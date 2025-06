VfL Jüchen-Garzweiler: Oberliga-Stammkeeper & Top-Talent kommen

Felix Gerdts, die Nummer eins der vergangenen Saison, steht erstmal nicht mehr zur Verfügung. Das gilt auch für Tim Müller, der immerhin sieben Partien für den VfL bestritt und zuvor die Nummer eins der Holzheimer SG war.

Routinier Kevin Asiedu Afari (41) und der 24-jährige Felix Thienel bilden das Torwarttrainer-Duo und arbeiten ab sofort mit Björn Nowicki (1. Spvg. Solingen Wald 03), Joel Dassen (TuS Buisdorf) und Maurice Bender (SV Bedburdyck/Gierath) zusammen. Nowicki ist in der Oberliga ein bekannter Name, immerhin war der 33-Jährige bereits viele Jahre im FVN-Oberhaus aktiv. 299-mal lief er in der neuen Liga von Jüchen auf, war Stammtorhüter des 1. FC Monheim, von TuRU Düsseldorf und der Sportfreunde Baumberg. Das vergangene Halbjahr verbrachte der erfahrene Schlussmann mit der 1. SpVg Solingen-Wald 03, die zuletzt den Aufstieg in die Landesliga realisierte.