VfL Jüchen-Garzweiler kann doch noch gewinnen

Endlich wieder ein Sieg für den VfL – Foto: Markus Becker

Ein fußballerischer Leckerbissen war es nun wahrlich nicht, den die ohnehin wenigen Zuschauer am Gründonnerstag auf der Anlage an der Stadionstraße geboten bekamen. Doch das war Daniel Klinger, Trainer des gastgebenden VfL Jüchen/Garzweiler, herzlich egal. „In der ersten Hälfte waren wir nicht gut. Aber mit der zweiten Hälfte war ich sehr zufrieden. Da haben die Jungs ihr Herz auf dem Platz gelassen. Da bin ich echt stolz drauf“, sagte Klinger hinterher mit Blick auf den 1:0 (0:0)-Erfolg gegen die SpVg Schonnebeck, mit dem die Jüchener eine Durststrecke von fünf Spielen ohne Sieg beendeten.

Diese schwache Phase, in die zwei Wochen zuvor gegen Ratingen auch die erste Heimniederlage seit Mai 2024 gefallen war, führte dazu, dass der Aufsteiger nach einer bis dahin sehr ordentlichen Saison in der ungewöhnlich ausgeglichenen Oberliga wieder deutlich den Atem der Mannschaften auf den abstiegsgefährdeten Plätzen im Nacken spürte. Entsprechend war gegen die Truppe aus dem Essener Stadtteil Schonnebeck, die seit Jahren zu den Topteams der höchsten Spielklasse am Niederrhein gehört, schon ein gewisser Druck auf dem Kessel. „Den Dreier haben wir gebraucht und wir haben geliefert“, meinte Klinger, der gleichwohl eingestand, dass der Sieg durch ein Standardtor durchaus ein wenig glücklich war. Und dass die Gäste nicht trafen, hatte auch mit der famosen Leistung des jungen VfL-Torwarts Maurice Bender zu tun. Nachdem er bei der Heimniederlage gegen Ratingen noch unglückliche Szenen gehabt hatte, war er gegen Schonnebeck mit starken Paraden stets zur Stelle, wenn es brenzlig wurde.

Benders spektakuläre Parade

Wobei Bender in der ersten Hälfte, die bei usseligen Temperaturen und auf relativ tiefem Rasen zu einer zähen Angelegenheit geriet, gleich dreimal gegen Schonnebecks mit Abstand besten Stürmer retten musste. Bis Donnerstag hatte Niko Bosnjak schon 17-mal für die Essener getroffen. Am spektakulärsten war Benders Parade kurz vor der Pause, als er einen direkt auf Tor gezogenen Freistoß des Linksfußes aus dem Winkel fischte. Die Jüchener kamen vor der Pause zweimal zum Abschluss, wobei in den ersten 15 Minuten sowohl der Kopfball von Merveil Tekadiomona als auch der von Yuta Inoue nicht ins Ziel fand.

Der erste Spielabschnitt verlief in Wellen, doch insgesamt hatten die Gäste etwas mehr vom Spiel. „Dementsprechend wollten wir nach der Pause mehr investieren und riskieren“, meinte VfL-Coach Daniel Klinger, der entsprechend auch personell etwas umstellte. In Ex-Profi Patrick Koronkiewicz und Paul Gelber kamen zwei frische Kräfte, die das Spiel beleben sollten. Und in der Tat gewannen die Gastgeber zunehmend die Kontrolle über die Partie. Die stärkste Phase wurde in der 56. Minute durch einen gefährlichen Freistoß von Tobias Lippold eingeleitet, an den im Strafraum niemand herankam, der aber letztlich an den Pfosten klatschte. In der Folge ergaben sich mehrere Jüchener Ecken, von denen die in der 72. Minute den Kopf von Innenverteidiger Jochen Schumacher fand, der den Ball aus rund elf Metern so platzierte, dass Gäste-Keeper Lukas Lingk keine Chance hatte, das 1:0 für Jüchen zu verhindern.