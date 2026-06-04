VfL Jüchen-Garzweiler holt seinen Torjäger zurück

Gute Nachrichten können vor dem Saisonfinale in der Oberliga Niederrhein nur helfen: Der VfL Jüchen-Garzweiler geht mit einer guten, aber keiner sicheren Ausgangslage in den letzten Spieltag und kämpft noch um den Klassenerhalt. Schon jetzt ist klar: Torjäger Fatlum Ahmeti kehrt zur Mannschaft von Daniel Klinger zurück.
Der 33-Jährige wechselte 2024 zum FC Kosova Düsseldorf und schoss in 60 Landesliga-Spielen 34 Tore. Zudem legte er weitere 16 Treffer auf. Zuvor war der Angreifer, der am Niederrhein auch im Futsal unterwegs ist, einige Jahre für Jüchen aktiv und erzielte nacheinander 22, 37 und 28 Saisontore. Am Mittelrhein lief der frühere Angreifer des 1. FC Grevenbroich-Süd zudem länger für Viktoria Glesch-Paffendorf auf.
Die Jüchener teilen mit: „Wir dürfen einen alten Bekannten an der Stadionstraße zurück begrüßen! Fatlum kennt unsere Farben bereits bestens: Schon in der Saison 2017/18 sowie von 2019 bis 2024 lief er für unseren Verein auf. In insgesamt 125 Spielen erzielte er dabei herausragende 104 Tore! Nun kehrt unser Torjäger zurück - wir hoffen auf viele weitere Treffer im kommenden Jahr.“
Während beim FC Kosova eine enttäuschende Saison wohl knapp vor der Abstiegszone endet, muss die Klinger-Elf noch um den Klassenerhalt bangen. Beim KFC Uerdingen will der Aufsteiger den Ligaverbleib feiern. Laut Berechnungen einer künstlichen Intelligenz liegt das Abstiegsrisiko nur bei 2,9 Prozent, doch an einem garantiert spannenden letzten Spieltag scheint alles möglich.
Erwähnenswert: Für Jüchen wird der japanische Angreifer Yuta Inoue in der Grotenburg sein letztes Spiel bestreiten, im Anschluss soll der Wechsel zum KFC über die Bühne gehen. Den Nachfolger des Stürmers hat der VfL in Ahmeti jedenfalls schon gefunden.
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