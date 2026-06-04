VfL Jüchen-Garzweiler holt seinen Torjäger zurück

Wechselt nach Jüchen: Fatlum Ahmeti. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Gute Nachrichten können vor dem Saisonfinale in der Oberliga Niederrhein nur helfen: Der VfL Jüchen-Garzweiler geht mit einer guten, aber keiner sicheren Ausgangslage in den letzten Spieltag und kämpft noch um den Klassenerhalt. Schon jetzt ist klar: Torjäger Fatlum Ahmeti kehrt zur Mannschaft von Daniel Klinger zurück.

Der 33-Jährige wechselte 2024 zum FC Kosova Düsseldorf und schoss in 60 Landesliga-Spielen 34 Tore. Zudem legte er weitere 16 Treffer auf. Zuvor war der Angreifer, der am Niederrhein auch im Futsal unterwegs ist, einige Jahre für Jüchen aktiv und erzielte nacheinander 22, 37 und 28 Saisontore. Am Mittelrhein lief der frühere Angreifer des 1. FC Grevenbroich-Süd zudem länger für Viktoria Glesch-Paffendorf auf.

Die Jüchener teilen mit: „Wir dürfen einen alten Bekannten an der Stadionstraße zurück begrüßen! Fatlum kennt unsere Farben bereits bestens: Schon in der Saison 2017/18 sowie von 2019 bis 2024 lief er für unseren Verein auf. In insgesamt 125 Spielen erzielte er dabei herausragende 104 Tore! Nun kehrt unser Torjäger zurück - wir hoffen auf viele weitere Treffer im kommenden Jahr.“