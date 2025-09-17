VfL Jüchen-Garzweiler feiert späten Transfercoup aus der 3. Liga

Beim VfL Jüchen-Garzweiler könnte die Stimmung dieser Tage kaum besser sein. Die Mannschaft von Daniel Klinger stieg als Doublesieger in die Oberliga Niederrhein auf - und ist nach fünf Spieltagen die einzige Mannschaft ohne Niederlage. Als wäre die Zwischenbilanz nicht schon stark genug, darf sich der Tabellendritte nun über einen Transfercoup aus der 3. Liga freuen: Patrick Koronkiewicz (34) kommt von Viktoria Köln.

Deutlich nach dem Deadline Day gelingt Jüchen ein spektakulärer Transfercoup, denn vereinslose Spieler dürfen nach wie vor wechseln. Das trifft auf Ex-Profi Koronkiewicz, der im Sommer seine Profi-Laufbahn bei den Domstädtern beendet hat, zu. Der rechte Verteidiger, der in seiner Jugend in der Offensive gespielt hat, absolvierte neben 19 Einsätzen für deutsche U-Nationalmannschaften insgesamt 126 Partien in der 3. Liga (neun Tore, 18 Vorlagen) und kam darüber hinaus noch siebenmal im DFB-Pokal zum Einsatz.

Der Dürener wechselte aus der Jugend von Germania Binsfeld in das Nachwuchsleistungszentrum von Bayer 04 Leverkusen. Im Anschluss kam er über die U23 der Werkself zu RB Leipzig, Sportfreunde Siegen und 2014 in die Domstadt, wo er bis zuletzt spielte. Koronkiewicz stellt für Jüchen eine erhebliche Verstärkung da, will parallel zum Oberliga-Fußball aber auch Fuß in der Berufswelt fassen.

"Zwei Freunde von ihm spielen bei uns", holt Klinger aus, "und er hatte keine Lust mehr auf das Profigeschäft. Wir sind schon länger an ihm interessiert, aber auch andere Vereine haben von der Personalie Wind bekommen. Für uns ist das natürlich ein toller Transfer." Der mittlerweile Ex-Profi hält aktuell in Polen auf, wird aber zeitnah in Jüchen aufschlagen und dann auch sofort eine Option für die Startelf sein. "Er passt optimal in unser Profil, denn als älterer Spieler wird er dabei helfen, die jungen heranzuführen. Mit Blick auf den Werdegang haben wir einen Riesentransfer gemacht", meint Klinger.

Jüchen ist das Italien der Oberliga

Ob Jüchen demnächst mit der italienischen Nationalmannschaft von 2021 verglichen wird, bleibt noch abzuwarten. Mit dem ehemaligen Zweitliga-Profi Tim Heubach (37) und dem Dauerbrenner Jochen Schumacher (36) hat die Tagebau-Elf bereits das erfahrenste Abwehr-Duo der Oberliga, vergleichbar mit Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini von der Europameister-Elf Italiens vor vier Jahren. Die beiden Innenverteidiger zeigten selbst im hohen Fußballeralter, dass das Geburtsjahr nur eine Zahl sein kann, wenn die Leistung stimmt. Koronkiewicz befindet sich also in bester Gesellschaft.