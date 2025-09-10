VfL Jüchen-Garzweiler: Der Neuling mischt die Liga auf

Jüchen startet stark in die Oberliga. – Foto: Sascha Köppen

Der VfL Jüchen-Garzweiler spielt bisher als Oberliga-Aufsteiger eine gute Rolle in der Liga. Nach vier Spieltagen belegt die Mannschaft von Cheftrainer Daniel Klinger den siebten Tabellenplatz. Die Vorbereitung auf die Oberliga-Saison verlief nach Aussage des Coaches nicht einwandfrei. Es gab immer wieder Spieler, die während der Vorbereitung im Urlaub waren; dementsprechend kam es auch zu Schwankungen in den Testspielen. Beim letzten Test gegen den FC Wegberg-Beeck überzeugte die Mannschaft und gewann am Ende mit 5:3.

Die Vorfreude auf die erste Partie in der Oberliga war riesengroß. Zum Auftakt spielte der Liganeuling 0:0 gegen ETB SW Essen. Eine Woche später ging es direkt zuhause unter Flutlicht weiter, und das erste Ausrufezeichen gelang: Gegen den Aufstiegsfavoriten VfB Homberg gab es mit 3:1 den ersten Oberliga-Dreier. "Nach zwei Spielen mit vier Punkten dazustehen, war eine große Sache", sagt Trainer Klinger. Die beiden folgenden Duelle gegen die Holzheimer SG und Adler Union Frintrop endeten 0:0. Gegen den Mitaufsteiger aus Essen war für Jüchen mehr drin. Für die Jüchener geht es am Mittwochabend schon direkt weiter im Niederrheinpokal, der Gegner heißt TSV Solingen. Am Sonntag wartet dann ein besonderes Meisterschaftsspiel beim 1. FC Monheim: Im Jüchener Kader stehen nämlich einige Ex-Monheimer, unter anderem Benni Schütz, Tobias Lippold, Merveil Tekadiomona und Björn Nowicki. In Jüchen-Garzweiler herrscht weiterhin eine große Euphorie – trotz zweier Unentschieden in Folge.