VfL Jüchen-Garzweiler: Der Neuling mischt die Liga auf

Der VfL Jüchen-Garzweiler spielt bisher als Oberliga-Aufsteiger eine gute Rolle in der Liga. Nach vier Spieltagen belegt die Mannschaft von Cheftrainer Daniel Klinger den siebten Tabellenplatz. Die Vorbereitung auf die Oberliga-Saison verlief nach Aussage des Coaches nicht einwandfrei. Es gab immer wieder Spieler, die während der Vorbereitung im Urlaub waren; dementsprechend kam es auch zu Schwankungen in den Testspielen. Beim letzten Test gegen den FC Wegberg-Beeck überzeugte die Mannschaft und gewann am Ende mit 5:3.
Die Vorfreude auf die erste Partie in der Oberliga war riesengroß. Zum Auftakt spielte der Liganeuling 0:0 gegen ETB SW Essen. Eine Woche später ging es direkt zuhause unter Flutlicht weiter, und das erste Ausrufezeichen gelang: Gegen den Aufstiegsfavoriten VfB Homberg gab es mit 3:1 den ersten Oberliga-Dreier. "Nach zwei Spielen mit vier Punkten dazustehen, war eine große Sache", sagt Trainer Klinger. Die beiden folgenden Duelle gegen die Holzheimer SG und Adler Union Frintrop endeten 0:0. Gegen den Mitaufsteiger aus Essen war für Jüchen mehr drin.
Für die Jüchener geht es am Mittwochabend schon direkt weiter im Niederrheinpokal, der Gegner heißt TSV Solingen. Am Sonntag wartet dann ein besonderes Meisterschaftsspiel beim 1. FC Monheim: Im Jüchener Kader stehen nämlich einige Ex-Monheimer, unter anderem Benni Schütz, Tobias Lippold, Merveil Tekadiomona und Björn Nowicki. In Jüchen-Garzweiler herrscht weiterhin eine große Euphorie – trotz zweier Unentschieden in Folge.
Es gab viele Veränderungen im Team, viele neue Spieler sind gekommen. Auch im Trainerteam gab es Veränderungen: Stefan Schiffer kam aus Kapellen und Manuel Riemann wurde vom SC Paderborn dazugeholt. "Er wohnt in Mönchengladbach und hatte einfach Bock auf die Aufgabe. In Zukunft wird er sich auf den Job als Trainer konzentrieren", teilt Klinger mit.
Ein paar Fakten noch zum Aufsteiger aus der Stadt Jüchen und dem Dorf Garzweiler: Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte spielt der Verein in der fünften Liga Deutschlands. Als klares Ziel wurde der Klassenerhalt ausgerufen. Seit nunmehr 21 Meisterschaftsspielen ist die Mannschaft zuhause ungeschlagen und möchte es am liebsten bis zum Ende der Saison so stehen lassen. Das gilt auch für den Kreispokal, in dem Jüchen seit vier Jahren der Dauersieger ist. Außerdem, und das darf in Zeiten wie diesen auch hervorgehoben werden, wird ein jeder auf der Sportanlage an der Stadionstraße in Jüchen herzlich von ehrenamtlichen Mitstreitern empfangen.
Am Ende des Tages wird der 34. Spieltag Aufschluss bringen, wo Jüchen steht – am besten über dem Strich –, und kann sich dann auf die zweite Saison in der Oberliga freuen. Bis dahin ist es ein langer Weg für den Verein aus dem Tagebau am Niederrhein.