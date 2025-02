VfL Jüchen erledigt Pflicht in Viersen

Mit der Vorbereitung in der Winterpause war Trainer Marcel Winkens nicht vollauf zufrieden. Hinzu kamen durch den Abschied einiger jüngerer Spieler aus der zweiten Reihe, den verletzungsbedingten Ausfall von David Oliveira und den Rausschmiss von Tim Hintzen aus disziplinarischen Gründen auch noch personelle Verwerfungen, die es dem Tabellenführer der Landesliga erschwerten, den Leistungsstand vor dem ersten Punktspiel des neuen Jahres seriös einzuschätzen. So viel ist seit Sonntag sicher: Es reichte, um den stark abstiegsbedrohten 1. FC Viersen auf dessen Anlage am Hohen Busch deutlich mit 3:0 zu schlagen.

Wobei das reine Resultat nicht zum Ausdruck bringt, dass die Jüchener ordentlich strampeln mussten, um drei Punkte einzufahren. Das hatte auch damit zu tun, dass die Viersener die Möglichkeit nutzten, um auf ihren relativ kleinen Kunstrasenplatz hinter der Tribüne des Stadions zu gehen. Dort lag dann ihr Hauptaugenmerk darauf, in der Defensive mit einer 5:4:1-Formation die Räume möglichst eng zu machen und die Gäste nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Bis das gelang, dauerte es allerdings eine ganze Weile, was Jüchen in der Anfangsphase die Möglichkeit gab, das Geschehen frühzeitig in die aus seiner Sicht richtige Richtung zu lenken. Doch von mehreren Chancen konnte nur Glayne Wago seine nutzen. „Danach haben wir uns einlullen lassen, der Spielfluss hat gefehlt“, sagte Winkens, der sich bei seinem Keeper Felix Geerdts bedankte, dass er zweimal gut reagierte und so den Ausgleich verhinderte.