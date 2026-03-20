VfL Jüchen: Duell mit Primus als Wendepunkt?

„Vielleicht kommt eine Partie gegen solch einen Gegner gerade recht“, meint Daniel Klinger, der auch davor warnt, die aktuelle Situation in Jüchen zu negativ zu bewerten. „Die Liga ist zwar unheimlich eng und wir haben auch im Blick, was hinter uns passiert. Aber wir liegen als Aufsteiger immer noch auf einem sehr guten Kurs Richtung Klassenverbleib“, betont der VfL-Coach. Auch das jüngste 1:4 beim mittlerweile mit Primus Ratingen punktgleichen VfB Hilden hat er nicht so schlecht gesehen, wie es das Ergebnis glauben machen könnte. Letztlich seien es drei einfache Standardsituationen gewesen, die seine Mannschaft ins Verderben gestürzt hätten.

Seit drei Spieltagen lässt ein Sieg auf sich warten, in den beiden jüngsten Auswärtspartien setzte es jeweils eine Niederlage mit vier Gegentoren - ungewöhnlich für die bis dahin mit Abstand beste Defensive der Liga. In dieser Gemengelage steht am Freitag (20 Uhr) das Heimspiel gegen den Tabellenführer Germania Ratingen auf dem Plan.

Doch wer Daniel Klinger kennt, weiß auch, dass er alles andere als ein Schönredner ist. Deswegen ist für ihn auch klar, dass seine Mannschaft derzeit ein Problem hat. „Wir bestreiten die Zweikämpfe zu Hause intensiver als auswärts. Das kann auch damit zu tun haben, dass wir auswärts meist auf Kunstrasen spielen und einige Spieler wohl Angst haben sich zu verletzen“, so der VfL-Coach, der daraus die Forderung ableitet: „Jeder Einzelne muss die Zweikämpfe einfach wieder brutal annehmen, sonst kannst du kein Fußballspiel gewinnen.“ Vor diesem Hintergrund kommt es den Jüchenern naturgemäß zupass, dass sie den Tabellenführer in heimischen Gefilden bespielen können. Dort, wo sie schon eine gefühlte Ewigkeit ungeschlagen sind.

Knappe Niederlage für Jüchen im Hinspiel

Was auch als Mutmacher taugt, ist das Hinspiel. Das verloren die Jüchener zwar mit 0:1, doch sie machten eines ihrer besten Saisonspiele, obwohl sie wegen einer Roten Karte für Matteo Matz lange mit einem Mann weniger auskommen mussten. Zudem haben auch die Ratinger aktuell nicht ihre beste Phase. Drei Unentschieden in Folge, darunter auch das 0:0 beim stark abstiegsbedrohten 1. FC Kleve, haben den Vorsprung auf die Verfolger schmelzen lassen. „Jede Mannschaft hat mal einen Durchhänger, das ist doch ganz normal. Trotzdem verfügt Ratingen über viel Qualität“, sagt Klinger, der heilfroh ist, dass ihm nahezu sein ganzer Kader zur Verfügung steht.