MNarcel Winkens (links) ist beim VfL Jüchen ab sofort raus, Daniel Klinger (rechts) übernimmt. – Foto: Yvonne Schlechtriem / Venten

VfL Jüchen: Daniel Klinger beerbt Winkens mit sofortiger Wirkung Landesliga, Gruppe 1: Der Tabellenzweite VfL Jüchen vollzieht den Trainerwechsel, der für den Sommer geplant war, mit sofortiger Wirkung. Klare Gründe werden dafür bisher nicht genannt.

Anfang März überraschte die Meldung, dass der VfL Jüchen und Cheftrainer Marcel Winkens nach Ablauf der Saison getrennte Wege gehen. Erfolgen solche Schritte in der Regel im Falle des Misserfolgs, so war dies für Außenstehende hier so sicherlich nicht zu erwarten, da sich das Team voll im Aufstiegsrennen der Landesliga, Gruppe 1 befand und auch aktuell noch befindet. Die Jüchener stehen punktgleich hinter Tabellenführer FC Kosova auf Platz zwei, der Dritte FC Remscheid hat seit dem vorigen Sonntag fünf Zähler Rückstand. Auch hat das Team zum vierten Mal in Folge das Pokalfinale erreicht und strebt auch den vierten Pokalsieg an.

Demnach ist es eigentlich als großer Erfolg zu werten, sich bis hier gegen Klubs durchgesetzt zu haben, die wie etwa die Holzheimer SG viel Geld in die Hand genommen haben. Doch noch mehr überrascht nun die Mitteilung, dass sich der Verein mit sofortiger Wirkung von Winkens getrennt hat, der immerhin mehr als fünf Jahre in dieser Funktion für die Jüchener tätig war. >>> Marcel Winkens bei FuPa

Klinger und Schütz übernehmen sofort In der Presseerklärung der Jüchener heißt es: "Nachdem Cheftrainer Marcel Winkens bereits Anfang März das Ende seiner Amtszeit zum Saisonende mitteilte, wurde an der Stadionstraße in den vergangenen Wochen bereits intensiv an der zukünftigen Besetzung des Trainerteams gearbeitet. Auf Basis der geführten Gespräche wurde schnell klar, dass die beste Lösung mit dem bisherigen Co-Trainer Daniel Klinger in den eigenen Reihen gefunden wurde und er das bestehende Trainerteam weiterführen wird. Ebenfalls neu zugesagt hat bereits Benjamin Schütz als spielender Co-Trainer, der auch schon in der laufenden Saison, während seiner Verletzungspause, Trainer und Mannschaft tatkräftig mit seinen detaillierten Analysen und Videoauswertungen unterstützt." Auch im Physiobereich wolle man sich zusätzlich verstärken.