VfL Jüchen bleibt ganze Saison zu Hause ungeschlagen

Das Ziel Meistertitel und Aufstieg hatten die Landesliga-Fußballer des VfL Jüchen/Garzweiler schon am Wochenende zuvor in Mennrath endgültig unter Dach und Fach gebracht. Am Sonntag ging es darum, sich im letzten Heimspiel der Saison vom eigenen Publikum meisterlich zu verabschieden und den Spielern, die gehen, noch mal eine schöne Bühne zu verschaffen. Das gelang vor rund 200 Zuschauern mit einem 2:0 (0:0)-Erfolg gegen die SG Unterath. Ein Sieg, der gleichzeitig bedeutet, dass die Jüchener eine ganze Spielzeit zu ungeschlagen geblieben sind.

„Das war nach den Feierlichkeiten in der Vorwoche noch mal eine gute Leistung. Da hat einfach noch mal alles gepasst. Das Spiel hätte auch 5:1 oder 6:1 ausgehen können“, meinte VfL-Coach Daniel Klinger, der dann aber doch noch eine Kleinigkeit fand, die ihm missfiel. Kurz nachdem Tim Kosmala nämlich den Bann gebrochen und zum 1:0 (64.) für die Gastgeber getroffen hatte, vergab Stürmer Glayne Wago einen Elfmeter, indem ihm ein Lupfer misslang. „Das war arrogant, so etwas muss nicht sein, da bin ich raus“, meinte Klinger, der aber auch dadurch milde gestimmt wurde, dass ausgerechnet zwei scheidende Spieler in der Nachspielzeit am 2:0 beteiligt waren. Der kurz zuvor eingewechselte Sven Moseler legte für den besser postierten Lars Schuchardt auf. Nach dem Schlusspfiff wurde es dann aber erst richtig emotional. Bei der offiziellen Verabschiedung der Spieler, die aus unterschiedlichen Gründen und mit unterschiedlichen Zielen den Verein verlassen, flossen Tränen.